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Film

Paris Hilton sjell dokumentarin ‘4000 Days’: historia shkatërruese e hazing-ut në universitetet amerikane

Dokumentari me regji të Daniel E. Catullo III dhe producente ekzekutive Paris Hilton ndjek luftën disavjeçare të tre familjeve që humbën djemtë nga dhuna rituale në vëllazëritë universitare; premiera juglindore më 27 shtator në Nashville Film Festival.

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Paris Hilton, producente ekzekutive e dokumentarit

Dokumentari “4000 Days”, një rrëfim tronditës mbi pasojat shkatërruese të hazing-ut në vëllazëritë universitare amerikane, ka zbuluar trailer-in e tij zyrtar, siç njofton ekskluzivisht ComingSoon.

Filmi me regji të Daniel E. Catullo III, regjisor fitues i çmimit Emmy, dhe me producente ekzekutive Paris Hilton, ndjek betejën publike disavjeçare të tre familjeve — Gary dhe Julie DeVercelly, Linda dhe Eric Oakes, si dhe TJ dhe Kim Burch — të cilët humbën djemtë e tyre nga dhuna rituale e hazing-ut. Përmes pamjeve reale, regjistrimeve të thirrjeve 911 dhe intervistave me familjet, trailer-i tregon se si ata e kanë kthyer dhimbjen në veprim, duke u përpjekur të ekspozojnë rreziqet, të vënë universitetet dhe vëllazëritë para përgjegjësisë dhe të nxisin reforma legjislative.

Titulli “4000 Days” (4000 ditë) përfaqëson numrin e ditëve të luftës së tyre të gjatë për ta kthyer dhimbjen në veprim dhe veprimin në ligj.

Dokumentari ka pasur premierën botërore në Tribeca Film Festival dhe ka fituar Çmimin e Madh të Jurisë për Dokumentarin më të Mirë në Jersey Shore Film Festival, ndërsa është shfaqur edhe në Dances with Films në Los Angeles. Shfaqja e radhës do të jetë premiera juglindore në Nashville Film Festival, të dielën, 27 shtator, ora 15:30 — një lajm që vjen pikërisht në Javën Kombëtare të Ndërgjegjësimit kundër Hazing-ut, sipas ComingSoon.

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