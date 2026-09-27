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27 Sht 2026
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Mish

Chili con carne — gjella klasike teksane me mish të grirë, fasule të kuqe dhe erëza pikante

Një gjellë e ngrohtë dhe pikante nga Teksasi, me mish viçi të grirë, fasule të kuqe dhe shije të pasur erëzash — ideale për ditët e ftohta të vjeshtës.

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Përbërësit (për 4–6 persona)

  • 500 g mish viçi i grirë
  • 400 g fasule të kuqe të ziera (ose 2 kanaçe)
  • 400 g domate të grira të konservuara
  • 1 qepë e madhe, e grirë imët
  • 3 thelpi hudhre, të shtypura
  • 1 spec i kuq, i grirë në kubikë
  • 2 lugë gjelle vaj ulliri
  • 2 lugë gjelle pastë domatesh
  • 1 lugë çaji spec djegës (chili) pluhur — ose 1 spec djegës i freskët
  • 1 lugë çaji kimion (qimnon)
  • 1 lugë çaji paprika e ëmbël
  • 1 lugë çaji rigon
  • 250 ml lëng mishi ose ujë
  • Kripë dhe piper sipas shijes

Për servirje: oriz i zier, kos ose krem, djathë cheddar i grirë, koriandër e freskët, nachos

Hapat e përgatitjes

  1. Nxeh vajin e ullirit në një tenxhere të thellë dhe skuq qepën e grirë për 4–5 minuta, derisa të zbutet.
  2. Shto mishin e grirë dhe skuqe duke e copëtuar me lugë, derisa të marrë ngjyrë kafe.
  3. Shto hudhrën, specin e kuq dhe specin djegës; skuq edhe 2 minuta.
  4. Shto pastën e domateve dhe erëzat (kimion, paprika, rigon); përziej 1 minutë që të çlirohen aromat.
  5. Hidh domatet e grira dhe lëngun e mishit; ul zjarrin dhe lër të ziejë 30 minuta me kapak gjysmë të hapur.
  6. Shto fasulet e kuqe të ziera dhe gatuaj edhe 15 minuta; rregulloje kripën dhe piperin.
  7. Servire të nxehtë me oriz të zier, kos, djathë cheddar të grirë, koriandër të freskët dhe nachos pranë.

Koha: Përgatitja 15 minuta · Gatimi 50 minuta. Porcione: 4–6.

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