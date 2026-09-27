Chili con carne — gjella klasike teksane me mish të grirë, fasule të kuqe dhe erëza pikante
Një gjellë e ngrohtë dhe pikante nga Teksasi, me mish viçi të grirë, fasule të kuqe dhe shije të pasur erëzash — ideale për ditët e ftohta të vjeshtës.
Përbërësit (për 4–6 persona)
- 500 g mish viçi i grirë
- 400 g fasule të kuqe të ziera (ose 2 kanaçe)
- 400 g domate të grira të konservuara
- 1 qepë e madhe, e grirë imët
- 3 thelpi hudhre, të shtypura
- 1 spec i kuq, i grirë në kubikë
- 2 lugë gjelle vaj ulliri
- 2 lugë gjelle pastë domatesh
- 1 lugë çaji spec djegës (chili) pluhur — ose 1 spec djegës i freskët
- 1 lugë çaji kimion (qimnon)
- 1 lugë çaji paprika e ëmbël
- 1 lugë çaji rigon
- 250 ml lëng mishi ose ujë
- Kripë dhe piper sipas shijes
Për servirje: oriz i zier, kos ose krem, djathë cheddar i grirë, koriandër e freskët, nachos
Hapat e përgatitjes
- Nxeh vajin e ullirit në një tenxhere të thellë dhe skuq qepën e grirë për 4–5 minuta, derisa të zbutet.
- Shto mishin e grirë dhe skuqe duke e copëtuar me lugë, derisa të marrë ngjyrë kafe.
- Shto hudhrën, specin e kuq dhe specin djegës; skuq edhe 2 minuta.
- Shto pastën e domateve dhe erëzat (kimion, paprika, rigon); përziej 1 minutë që të çlirohen aromat.
- Hidh domatet e grira dhe lëngun e mishit; ul zjarrin dhe lër të ziejë 30 minuta me kapak gjysmë të hapur.
- Shto fasulet e kuqe të ziera dhe gatuaj edhe 15 minuta; rregulloje kripën dhe piperin.
- Servire të nxehtë me oriz të zier, kos, djathë cheddar të grirë, koriandër të freskët dhe nachos pranë.
Koha: Përgatitja 15 minuta · Gatimi 50 minuta. Porcione: 4–6.
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