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Konflikti SHBA - Iran

Pavarësisht sulmeve të Huthi-t, Arabia Saudite nuk i shtyn konferencat ndërkombëtare: Kongresi Botëror i Naftës hapet të dielën në Riad

Organizatorët e Kongresit Botëror të Naftës konfirmuan se eventi i madh energjetik nis të dielën në kryeqytetin saudit, ndërsa ministri i Energjisë u tha delegatëve se mbretëria është e fortë "si feniksi".

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Pamje e kryeqytetit saudit Riad, ku të dielën nis Kongresi Botëror i Naftës pavarësisht sulmeve të Huthi-t.

Arabia Saudite njoftoi se konferencat e mëdha ndërkombëtare do të zhvillohen sipas planit, pavarësisht sulmeve të së dielës të Huthi-t ndaj aeroporteve kryesore të mbretërisë, siç njofton Al Jazeera.

Organizatorët e Kongresit Botëror të Naftës, që nis të dielën dhe zgjat deri të enjten, thanë se eventi do të vijojë me pjesëmarrjen e udhëheqësve të huaj dhe ministrave të energjisë.

Ministri i Energjisë, princi Abdulaziz bin Salman, u tha delegatëve se mbretëria është e fortë “si feniksi” dhe se Arabia Saudite po punon për tubacione shtesë përtej tubacionit Lindje-Perëndim, i cili u godit dhe u mbyll muajin e kaluar.

Po ashtu do të vijojë sipas planit edhe Nisma e Investimeve të së Ardhmes, e nisur nga princi i kurorës Mohammed bin Salman, nga 26 deri më 29 tetor.

Mesazhi nga Riadi është i qartë: jeta ekonomike dhe diplomatike e mbretërisë nuk ndalet nga lufta, edhe pse sulmet e Huthi-t ndaj infrastrukturës civile saudite janë përshkallëzuar ndjeshëm ditët e fundit.

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