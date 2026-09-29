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Kosova

PDK-ja thërret konferencë për media të martën, arsyeja nuk bëhet e ditur

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Partia Demokratike e Kosovës ka njoftuar se të martën, më 29 shtator, do të mbajë konferencë për media në selinë e saj qendrore në Prishtinë. Njoftimi u dha të hënën mbrëma përmes një komunikate zyrtare për media, të cilën e transmetuan edhe portalet vendore, përfshirë Fiks.al dhe Klan Kosova.

Sipas njoftimit, konferenca do të fillojë në orën 11:00, ndërsa partia nuk ka dhënë asnjë detaj lidhur me arsyen apo temat që do të trajtohen në të.

Njoftimi vjen në një moment tensionesh politike, pasi PDK-ja — partia më e madhe opozitare — ka kundërshtuar javët e fundit konstituimin e Kuvendit dhe zgjedhjen e Qeverisë Kurti, duke paralajmëruar se do t’i drejtohet Gjykatës Kushtetuese për të vlerësuar ligjshmërinë e procedurave, siç kanë raportuar mediat kosovare.

Mbetet të shihet nëse konferenca e së martës do të hedhë dritë mbi hapat e radhës së partisë në betejën e saj institucionale.

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