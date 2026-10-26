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Teknologji

Përdoruesit e parë të iPhone Duo ankohen për çarje të ekranit pas vetëm disa orësh përdorimi

Apple thotë se është në dijeni të një problemi që prek ekranin e brendshëm të një numri të vogël pajisjesh, ndërsa përdorues të tjerë raportojnë shenja të theksuara palosjeje në mes të ekranit

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Nisja e iPhone Duo, telefoni i palosshëm shumë i pritur i Apple, ka filluar me vështirësi, siç njofton TechCrunch. Telefoni u prezantua në eventin e këtij viti “Surprise and Shine”, ku Apple premtoi se më në fund e kishte zgjidhur siç duhet këtë formë të ndërlikuar pajisjeje.

Sipas Bloomberg, përdoruesit e parë të Duo ankohen se ekranet po çahen “pas vetëm disa orësh ose ditësh përdorimi”. Disa kanë raportuar një zhurmë të fortë kërcitjeje, pas së cilës shfaqet çarja, ndërsa të tjerë kanë raportuar keqfunksionime të ekranit.

Raporton edhe 404 Media se përdoruesit e parë po përballen me “shenja të mëdha palosjeje në mes” të ekranit të palosshëm që kushton 2.000 dollarë.

TechCrunch i kërkoi koment Apple, ndërsa kompania i tha Bloomberg se është “në dijeni të një problemi që prek ekranin e brendshëm të një numri të vogël pajisjesh iPhone Duo”.

Telefonët e palosshëm janë një ambicie e vjetër në Silicon Valley, por shumë modele të dala deri tani kanë vuajtur nga probleme të ngjashme. Ankesat e para sugjerojnë se Apple mund të mos e ketë zgjidhur plotësisht problemin.

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