Përmbledhje lajmesh: Përditësimet e fundit të ligës së futbollit amerikan për 21 shtator
Kjo përmbledhje përmbledh zhvillimet kryesore të ditës mbi dëmtimet, lëvizjet në skuadra dhe njoftimet e listave të lojtarëve në ligën e futbollit amerikan.
Siç raporton nfl, gazetari Ian Rapoport njoftoi të hënën se titullari në pozicionin e të majtës, Kelvin Banks Jr., besohet të ketë pësuar një shtrëngim të lartë të kyçit të këmbës në fitoren ndaj Ravens. Banks do t’i nënshtrohet një rezonance magnetike (MRI) për të përcaktuar shkallën e dëmtimit.
Ndër lajmet e tjera që vlen t’u përmenden janë disa dëmtime dhe lëvizje për përbërjen e skuadrave: Reed i Packers ka pësuar një dëmtim në qafë; Saquon do t’i nënshtrohet një MRI; në javën e dytë pritet që një lojtar i Broncos të mungojë; McConkey është në drejtim të pjesëmarrjes; Receiverri i Ravens, Flowers, u përjashtua nga ndeshja për shkak të një tendosjeje të hamstringut; një linebacker i Dolphins u vendos në listën e lënduarve (IR); WR i Rams, Nacua, mungoi në stërvitje për shkak të shqetësimeve me ijet; dhe Giants vendosën një cornerback në IR.
Për informacion dhe azhurnime të mëtejshme rreth këtyre lëvizjeve dhe dëmtimeve, mund të konsultoheni me njoftimet e publikuara te nfl.
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