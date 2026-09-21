☁️
Tiranë 26°C · Vranët 21 Shtator 2026
S&P 500 7,731 ▲1.05%
DOW 51,936 ▲0.49%
NASDAQ 26,948 ▲1.61%
NAFTA 92.10 ▼4.14%
ARI 4,387 ▼0.85%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9446 EUR/ALL 91.6190 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3902 EUR/TRY 56.0084 EUR/JPY 180.27 EUR/CAD 1.6061 EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9446 EUR/ALL 91.6190 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3902 EUR/TRY 56.0084 EUR/JPY 180.27 EUR/CAD 1.6061
₿ CRYPTO
BTC $85,861 ▲ +6.28% ETH $2,733 ▲ +5.16% XRP $1.4866 ▲ +7.36% SOL $117.5200 ▲ +8.51%
S&P 500 7,731 ▲1.05 % DOW 51,936 ▲0.49 % NASDAQ 26,948 ▲1.61 % NAFTA 92.10 ▼4.14 % ARI 4,387 ▼0.85 % S&P 500 7,731 ▲1.05 % DOW 51,936 ▲0.49 % NASDAQ 26,948 ▲1.61 % NAFTA 92.10 ▼4.14 % ARI 4,387 ▼0.85 %
EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9446 EUR/ALL 91.6190 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3902 EUR/TRY 56.0084 EUR/JPY 180.27 EUR/CAD 1.6061 EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9446 EUR/ALL 91.6190 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3902 EUR/TRY 56.0084 EUR/JPY 180.27 EUR/CAD 1.6061
21 Sht 2026
Breaking
Trump bisedon me telefon me presidentin e Jemenit për Hutit, por nuk premton mbështetje ushtarake — zbulon Reuters Avokati Ivan Ninić paralajmëron padi kundër kryetarit të Kraljevës për videon e krijuar me IA kundër kandidates së Listës Studentore ​Pas deklaratës për “spastrimin etnik”, Paunoviq dhe Daçiq këndojnë së bashku këngë nacionaliste për Kosovën “Shqipëria ka humbur 5 ndeshje radhazi”- Trajneri i Bjellorusisë nënvlerëson kuqezinjtë para duelit të 26 shtatorit n� Tragjike në Itali, humb jetën në aksident futbollisti 15-vjeçar shqiptar! U përplas kur kthehej me biçikletë në shtëpi,
Menu
NFL

Përmbledhje lajmesh: Përditësimet e fundit të ligës së futbollit amerikan për 21 shtator

· 2 min lexim

Kjo përmbledhje përmbledh zhvillimet kryesore të ditës mbi dëmtimet, lëvizjet në skuadra dhe njoftimet e listave të lojtarëve në ligën e futbollit amerikan.

Siç raporton nfl, gazetari Ian Rapoport njoftoi të hënën se titullari në pozicionin e të majtës, Kelvin Banks Jr., besohet të ketë pësuar një shtrëngim të lartë të kyçit të këmbës në fitoren ndaj Ravens. Banks do t’i nënshtrohet një rezonance magnetike (MRI) për të përcaktuar shkallën e dëmtimit.

Ndër lajmet e tjera që vlen t’u përmenden janë disa dëmtime dhe lëvizje për përbërjen e skuadrave: Reed i Packers ka pësuar një dëmtim në qafë; Saquon do t’i nënshtrohet një MRI; në javën e dytë pritet që një lojtar i Broncos të mungojë; McConkey është në drejtim të pjesëmarrjes; Receiverri i Ravens, Flowers, u përjashtua nga ndeshja për shkak të një tendosjeje të hamstringut; një linebacker i Dolphins u vendos në listën e lënduarve (IR); WR i Rams, Nacua, mungoi në stërvitje për shkak të shqetësimeve me ijet; dhe Giants vendosën një cornerback në IR.

Për informacion dhe azhurnime të mëtejshme rreth këtyre lëvizjeve dhe dëmtimeve, mund të konsultoheni me njoftimet e publikuara te nfl.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu