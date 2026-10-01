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Peshk

Peshk espadon në skarë me limon, hudhër dhe rigon — receta mesdhetare

· 2 min lexim
Grilled swordfish, green beans, popcorn with turmeric sauce, Bottega Barrachi, Cortona on Via Nazionale, Cortona, Arezzo, Italy

Peshku espadon (pesqir shpatë) është një nga peshqit më të çmuar të Mesdheut — mish i fortë, i ëmbël dhe pa hala të imëta, ideal për skarë. Kjo recetë e thjeshtë me marinadë limoni, hudhre dhe rigoni e thekson shijen e tij natyrale pa e mbuluar.

PËRBËRËSIT (për 4 porcione):

  • 4 feta peshku espadon (rreth 200 g secila, trashësi 2–3 cm)
  • 60 ml vaj ulliri ekstra të virgjër
  • Lëngu i 2 limonëve + 1 limon i prerë në feta për servirje
  • 3 thelpinj hudhre, të grirë hollë
  • 2 lugë gjelle rigon të thatë (ose gjethe rigoni të freskët)
  • Kripë e trashë deti dhe piper i zi i sapo bluar
  • Pak majdanoz i freskët i grirë, për dekorim

HAPAT E PËRGATITJES:

  1. Thajini mirë fetat e espadonit me letër kuzhine dhe vendosini në një enë të cekët.
  2. Përgatisni marinadën: përzieni vajin e ullirit, lëngun e limonit, hudhrën, rigonin, kripën dhe piperin. Hidhini mbi peshk dhe lërini të marinohen 15–30 minuta në frigorifer (jo më gjatë, sepse limoni fillon ta “gatojë” peshkun).
  3. Nxehni mirë skarën ose tiganin-grill në temperaturë të lartë. Lyeni grilat me pak vaj që peshku të mos ngjitet.
  4. Pjekini fetat 3–4 minuta nga secila anë, derisa të krijohen vija të arta dhe mishi të bëhet i bardhë e i butë. Mos e teproni pjekjen — espadoni thahet shpejt.
  5. Lërini të pushojnë 2 minuta, pastaj spërkatini me pak vaj ulliri të freskët, lëng limoni dhe majdanoz. Servireni menjëherë me feta limoni dhe një sallatë jeshile.

Koha e përgatitjes: 15 minuta (+ 15–30 minuta marinim). Koha e gatimit: 8–10 minuta. Porcione: 4.

Fotografia ilustruese: Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0).

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