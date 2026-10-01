Peshk espadon në skarë me limon, hudhër dhe rigon — receta mesdhetare
Peshku espadon (pesqir shpatë) është një nga peshqit më të çmuar të Mesdheut — mish i fortë, i ëmbël dhe pa hala të imëta, ideal për skarë. Kjo recetë e thjeshtë me marinadë limoni, hudhre dhe rigoni e thekson shijen e tij natyrale pa e mbuluar.
PËRBËRËSIT (për 4 porcione):
- 4 feta peshku espadon (rreth 200 g secila, trashësi 2–3 cm)
- 60 ml vaj ulliri ekstra të virgjër
- Lëngu i 2 limonëve + 1 limon i prerë në feta për servirje
- 3 thelpinj hudhre, të grirë hollë
- 2 lugë gjelle rigon të thatë (ose gjethe rigoni të freskët)
- Kripë e trashë deti dhe piper i zi i sapo bluar
- Pak majdanoz i freskët i grirë, për dekorim
HAPAT E PËRGATITJES:
- Thajini mirë fetat e espadonit me letër kuzhine dhe vendosini në një enë të cekët.
- Përgatisni marinadën: përzieni vajin e ullirit, lëngun e limonit, hudhrën, rigonin, kripën dhe piperin. Hidhini mbi peshk dhe lërini të marinohen 15–30 minuta në frigorifer (jo më gjatë, sepse limoni fillon ta “gatojë” peshkun).
- Nxehni mirë skarën ose tiganin-grill në temperaturë të lartë. Lyeni grilat me pak vaj që peshku të mos ngjitet.
- Pjekini fetat 3–4 minuta nga secila anë, derisa të krijohen vija të arta dhe mishi të bëhet i bardhë e i butë. Mos e teproni pjekjen — espadoni thahet shpejt.
- Lërini të pushojnë 2 minuta, pastaj spërkatini me pak vaj ulliri të freskët, lëng limoni dhe majdanoz. Servireni menjëherë me feta limoni dhe një sallatë jeshile.
Koha e përgatitjes: 15 minuta (+ 15–30 minuta marinim). Koha e gatimit: 8–10 minuta. Porcione: 4.
Fotografia ilustruese: Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0).
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