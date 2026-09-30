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Krap i skuqur me hudhër dhe limon — peshku tradicional i Malësisë së Madhe

Krap i freskët, i skuqur deri në ngjyrën e artë krokante dhe i shërbyer me hudhër, limon e sallatë — një klasik i vërtetë i kuzhinës së Malësisë së Madhe.

· 2 min lexim

Krapi i skuqur është një nga pjatat më të dashura të kuzhinës shqiptare të veriut, sidomos në zonën e Malësisë së Madhe pranë liqenit të Shkodrës, ku krapi i freskët shërbehet me sallatë të gjelbër, limon dhe hudhër. Sekreti i një krapi të mirë qëndron te mielli i misrit që i jep kores krokante dhe te vaji i nxehtë në temperaturën e duhur.

Përbërësit (për 4 persona)

  • 1 krap i madh (rreth 1,5 kg), i pastruar mirë
  • 200 g miell misri (ose miell gruri), për skuqje
  • 6 thelpinj hudhër, të shtypur
  • Lëngu i 1 limoni
  • 150 ml vaj luledielli ose vaj ulliri, për skuqje
  • Kripë dhe piper i zi, sipas shijes
  • 1 tufë majdanoz i freskët, i grirë
  • Sallatë e gjelbër dhe feta limoni, për servirje

Përgatitja

  1. Lani krapin me ujë të ftohtë dhe thajeni mirë me letër kuzhine. Priteni në copa ose fileto, sipas dëshirës, dhe kriposeni e piperoseni nga të dyja anët. Lëreni 10 minuta të pushojë.
  2. Në një pjatë të gjerë përzieni miellin e misrit me pak kripë. Kalojeni secilën copë krapi nëpër miell duke e mbuluar plotësisht dhe duke shkundur tepricën.
  3. Nxehni vajin në një tigan të gjerë në zjarr mesatar-të lartë. Vaji është gati kur një majë mielli e hedhur brenda fillon të kërcasë menjëherë.
  4. Skuqni copat e krapit për 5–7 minuta nga secila anë, derisa të marrin ngjyrë të artë dhe të bëhen krokante. Mos e mbushni tiganin plot — skuqini në dy grupe nëse duhet.
  5. Nxjerrini copat e skuqura në një pjatë me letër kuzhine për të thithur vajin e tepërt.
  6. Në një tas të vogël përzieni hudhrën e shtypur me lëngun e limonit dhe pak kripë. Shpërndajeni këtë përzierje mbi krapin e nxehtë dhe spërkateni me majdanoz të grirë.
  7. Servireni menjëherë me sallatë të gjelbër, feta limoni dhe, sipas dëshirës, bukë të freskët.

Koha e përgatitjes: 20 minuta  |  Koha e gatimit: 25 minuta  |  Porcione: 4

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