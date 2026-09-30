Krap i skuqur me hudhër dhe limon — peshku tradicional i Malësisë së Madhe
Krap i freskët, i skuqur deri në ngjyrën e artë krokante dhe i shërbyer me hudhër, limon e sallatë — një klasik i vërtetë i kuzhinës së Malësisë së Madhe.
Krapi i skuqur është një nga pjatat më të dashura të kuzhinës shqiptare të veriut, sidomos në zonën e Malësisë së Madhe pranë liqenit të Shkodrës, ku krapi i freskët shërbehet me sallatë të gjelbër, limon dhe hudhër. Sekreti i një krapi të mirë qëndron te mielli i misrit që i jep kores krokante dhe te vaji i nxehtë në temperaturën e duhur.
Përbërësit (për 4 persona)
- 1 krap i madh (rreth 1,5 kg), i pastruar mirë
- 200 g miell misri (ose miell gruri), për skuqje
- 6 thelpinj hudhër, të shtypur
- Lëngu i 1 limoni
- 150 ml vaj luledielli ose vaj ulliri, për skuqje
- Kripë dhe piper i zi, sipas shijes
- 1 tufë majdanoz i freskët, i grirë
- Sallatë e gjelbër dhe feta limoni, për servirje
Përgatitja
- Lani krapin me ujë të ftohtë dhe thajeni mirë me letër kuzhine. Priteni në copa ose fileto, sipas dëshirës, dhe kriposeni e piperoseni nga të dyja anët. Lëreni 10 minuta të pushojë.
- Në një pjatë të gjerë përzieni miellin e misrit me pak kripë. Kalojeni secilën copë krapi nëpër miell duke e mbuluar plotësisht dhe duke shkundur tepricën.
- Nxehni vajin në një tigan të gjerë në zjarr mesatar-të lartë. Vaji është gati kur një majë mielli e hedhur brenda fillon të kërcasë menjëherë.
- Skuqni copat e krapit për 5–7 minuta nga secila anë, derisa të marrin ngjyrë të artë dhe të bëhen krokante. Mos e mbushni tiganin plot — skuqini në dy grupe nëse duhet.
- Nxjerrini copat e skuqura në një pjatë me letër kuzhine për të thithur vajin e tepërt.
- Në një tas të vogël përzieni hudhrën e shtypur me lëngun e limonit dhe pak kripë. Shpërndajeni këtë përzierje mbi krapin e nxehtë dhe spërkateni me majdanoz të grirë.
- Servireni menjëherë me sallatë të gjelbër, feta limoni dhe, sipas dëshirës, bukë të freskët.
Koha e përgatitjes: 20 minuta | Koha e gatimit: 25 minuta | Porcione: 4
Tema: gjellë krap peshk pjatë tradicionale
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.