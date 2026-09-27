Pierre Bismuth çel në Çikago ekspozitën “Love Bless America”, me film meditativ dhe flamuj amerikanë
Ekspozita personale e artistit francez, kuruar nga Dieter Roelstraete, është hapur 26 shtator 2026 – 8 janar 2027 në Neubauer Collegium for Culture and Society; recepsioni i hapjes u mbajt me performancë live të kontrabasistit të xhazit Joshua Abrams dhe kompozitores e pianistes Sharon Udoh.
Artisti dhe kinemasti francez Pierre Bismuth hapi të shtunën, më 26 shtator 2026, ekspozitën e tij më të re personale, “Love Bless America”, në Neubauer Collegium for Culture and Society të Universitetit të Çikagos, siç njofton portali e-flux. Ekspozita do të qëndrojë e hapur deri më 8 janar 2027. Recepsioni i hapjes u mbajt nga ora 2 deri në 5 pasdite, me një performancë live në 2:15 të kontrabasistit të xhazit Joshua Abrams dhe kompozitores e pianistes Sharon Udoh.
Pika qendrore e ekspozitës është një projekt i ri filmi meditativ me metrazh të gjatë, që dokumenton bashkëpunimin krijues mes Abrams-it dhe Udoh-it në kompozimin e një “spirituali të shekullit XXI” mbi bazën e një himni me vargje të shkruara nga vetë Bismuth-i. Filmi, i xhiruar nga katër kënde kamerash, ndjek nga afër magjinë dhe punën e përditshme të “frymëzimit”.
Krahas filmit, Bismuth-i prezanton një seri imazhesh digjitale që ngjajnë me flamuj amerikanë të stolisur me vargje nga himni. Ekspozita është krijuar me vështrim nga 250-vjetori i Shteteve të Bashkuara dhe ndërlidh nocionin e dashurisë hyjnore me traditën e lashtë amerikane të muzikës gospel dhe spiritualeve, sipas njoftimit zyrtar të Universitetit të Çikagos. Ajo është fryt i iniciativës kërkimore “Love/Music” të Neubauer Collegium dhe është kuruar nga Dieter Roelstraete.
Pierre Bismuth (lindur 1963) është artist konceptual francez, fitues i çmimit Oscar për skenarin e filmit “Eternal Sunshine of the Spotless Mind” (2004). Hapja u mbajt në kuadër të edicionit të 20-të të Festivalit të Xhazit të Hyde Park-ut, në adresën 5701 S. Woodlawn Ave, Çikago.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.