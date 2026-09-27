MoMA hap sot ekspozitën «Fractured Skies» të artistes indiane Nilima Sheikh — e para solo në Nju Jork
Ekspozita e organizuar me Muzeun e Artit Kiran Nadar të Nju Delhit mbledh tri cikle veprash mbi dhunën, zhvendosjen dhe kujtesën; në qendër scroll-et e pezulluara të Kashmirit dhe seria e re monumentale «Shahid/Witness».
Muzeu i Artit Modern në Nju Jork (MoMA) hap sot, 27 shtator 2026, ekspozitën «Nilima Sheikh: Fractured Skies» — prezantimi i parë solo në Nju Jork i artistes indiane Nilima Sheikh (e lindur në vitin 1945). Ekspozita, siç njofton SeeGreatArt, organizohet në bashkëpunim me Muzeun e Artit Kiran Nadar (KNMA) të Nju Delhit dhe do të qëndrojë e hapur deri më 13 qershor 2027.
Ekspozita bashkon vepra nga tri cikle të mëdha të dy dekadave të fundit, që ndjekin hulumtimin e artistes mbi traumën, humbjen, kujtesën dhe përtëritjen. Në qendër qëndron një përzgjedhje nga cikli «Each Night Put Kashmir in Your Dreams» (2003–2014) — scroll-e të pezulluara, të pikturuara nga të dyja anët me tempera kazeine mbi kanavacë të patensionuar, reflektim mbi rajonin e Kashmirit. Përreth, në format horizontal, qëndrojnë veprat e ciklit «Home, Land» (2023–2025) — piktura me tempera të përzier mbi letër mbi jetën e pasigurt të komuniteteve nomade bakarval të Jammu dhe Kashmirit. Dhe debuton në MoMA «Shahid/Witness» — dhjetë scroll-e monumentale të pezulluara, të porositura nga KNMA, që përgjigjen në mënyrë të posaçme arkitekturës së galerisë Sue and Edgar Wachenheim III të MoMA-s.
Me fjalët e vetë artistes, «roli i artistit është të dëshmojë — si për të shkuarën, ashtu edhe për të tashmen». Gjatë pesë dekadave, Sheikh ka ripërtërirë pikturën narrative si formë dëshmie historike dhe angazhimi social, duke iu përballur historive të zhvendosjes dhe dhunës, sidomos ndarjes së Punjab-it dhe kontestimit të Kashmirit. Punimet e saj shfaqin gjeografi në lëvizje, figura në punë, harta, poezi, gjurmë fshirjeje dhe qetësi — një hapësirë ku bëhen të dukshme si brishtëria e kohëve të tashme, ashtu edhe këmbëngulja e jetës dhe shpresa.
E lindur në vitin 1945 në Nju Delhi dhe e bazuar në Baroda, Nilima Sheikh studioi histori në Universitetin e Delhit (1962–1965) dhe mori masterin në pikturë në Fakultetin e Arteve të Bukura të Universitetit Maharaja Sayajirao të Barodës (1971). Ajo konsiderohet një ndër artistet më me peshë të Azisë Jugore sot; punët e saj gjenden në koleksionet e përhershme të Metropolit të Nju Jorkut, Institutit të Artit të Çikagos, Galerisë së Artit të Queensland dhe Muzeut Guggenheim të Abu Dhabit. Ekspozita është bashkë-organizuar nga Cara Manes, kuratore asociate e Departamentit të Pikturës dhe Skulpturës në MoMA, dhe Roobina Karode, drejtoreshë artistike dhe kuratore kryesore e KNMA-së — muzeut të parë privat të Indisë dedikuar artit modern dhe bashkëkohor të subkontinentit, i hapur në vitin 2010 me iniciativën e koleksionistes Kiran Nadar.
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