Plani evropian për lirimin e rezervave të dizelit, pa detaje operacionale: analisti paralajmëron se tregu mbetet i paqëndrueshëm
Plani i Evropës për lirimin e rezervave të dizelit për të frenuar rritjen e çmimeve të karburanteve ka detaje “shumë të paqarta” nga perspektiva operacionale, tha të premten Naeem Aslam, kryestrategu i investimeve në Zaye Capital Markets në Londër, sipas raportimit të Al Jazeera.
“Njoftimi duket se synon të lehtësojë presionin, por ndryshimet reale strukturore — kush do t’i lirojë rezervat dhe ku do të hiqen ndalimet — mbeten të paqarta,” tha Aslam. Sipas tij, vendimi është vetëm një përpjekje për “të ngadalësuar gjakderdhjen” dhe do të ketë ndikim negativ në treg.
Aslam e krahasoi situatën me një panik bankar: “Imagjinoni një situatë ku ka një dyndje në treg dhe papritur bankat qendrore vijnë dhe thonë se mund të tërhiqni vetëm një sasi të caktuar parash nga banka — kjo në fakt ngadalëson gjakderdhjen, por krijon edhe më shumë paqëndrueshmëri në atë aspekt të besimit të investitorëve te ato institucione,” tha ai.
“Zbatohet i njëjti rregull këtu. Ky është një njoftim i madh për të ngadalësuar gjakderdhjen, por çështjet reale strukturore në lidhje me Ngushticën e Hormuzit janë ende aty, duke e bërë besimin e konsumatorëve në treg të lëkundshëm.”
Njoftimi vjen në një moment kur lufta SHBA–Iran ka bllokuar praktikisht lundrimin tregtar nëpër Hormuz dhe ka shtyrë çmimet e naftës mbi 105 dollarë fuçia, ndërsa vendet evropiane po përballen me presione në rritje për furnizimet me dizel përpara dimrit.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.