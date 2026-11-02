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Podgoricë: 72 orë mbajtje për burrin që dyshohet se kërcënoi partneren me thikë dhe fëmijët e saj

Prokuroria Themelore e Podgoricës i caktoi mbajtje deri në 72 orë F.F.-së, i dyshuar për veprën e zgjatur penale të dhunës në familje, pas kërcënimeve të përsëritura me thikë ndaj partneres I.P. më 27, 30 dhe 31 tetor.

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Prokuroria Themelore Shtetërore në Podgoricë i ka caktuar mbajtje deri në 72 orë një burri me inicialet F.F., i dyshuar për veprën e zgjatur penale të dhunës në familje ose në bashkësinë familjare, siç njofton ETV.

Sipas prokurorisë, më 27 tetor, në banesën e partneres së tij I.P., i dyshuari e ka kërcënuar atë se do t’ia vriste fëmijët dhe i ka vënë thikën në kurriz.

Më 30 tetor, siç njofton ETV, ai ka shkuar te dera e banesës së të dëmtuarës, e ka shtrënguar në fyt dhe e ka përplasur pas murit, nga çka ajo ka humbur për pak kohë vetëdijen dhe ka pësuar lëndime të lehta trupore. Më pas ai e ka kërcënuar sërish se do t’ia vriste fëmijët, duke mbajtur thikën mbi vajzën e saj të mitur që flinte.

Kërcënimet janë përsëritur edhe më 31 tetor para banesës së I.P.-së, ku i dyshuari i ka thënë se do ta vriste atë dhe fëmijët dhe se “të gjithë do të përfundonin të vdekur”, gjë që, sipas prokurorisë, i ka shkaktuar të dëmtuarës ndjenjë frike dhe rrezikimi.

Prokuroria Themelore e Podgoricës bëri të ditur se i dyshuari u mbajt sepse ekziston rreziku që ai ta përsërisë veprën dhe ta kryejë atë me të cilën kërcënon.

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