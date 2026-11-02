Primorci rikthehet menjëherë te fitorja: mund Naisin 21:14, Vućković sërish më i miri me gjashtë gola
Vaterpolistët e Primorcit të Kotorrit mundën Naisin e Nishit 21:14 në xhiron e 11-të të Ligës Rajonale Premier, më pak se 24 orë pas ndeshjes me Radniçkin, me Balša Vućkovićin autor të gjashtë golave.
Siç raporton RTCG, vaterpolistët e Primorcit të Kotorrit mundën Naisin e Nishit 21:14 (6:3, 3:4, 6:3, 6:4), në ndeshjen e xhiros së 11-të të Ligës Rajonale Premier. Kjo ishte fitorja e shtatë e kotorrasve në këtë garë.
Fitorja erdhi më pak se 24 orë pas ndeshjes kundër kampionit në fuqi rajonal, Radniçkit, të cilën Primorci e humbi 11:15, dhe pa të munguarit Draško Brguljan, Dragan Drašković dhe Dušan Banićević, çka e bën edhe më të vlefshëm reagimin e shpejtë të skuadrës së Kotorrit.
Naisi e mbajti dy herë epërsinë minimale në fillim të ndeshjes, por një seri 4:0 e Primorcit, me Vućkovićin, Perovin dhe Petkovićin ndër shënuesit, e çoi rezultatin në 5:2. Mysafirët iu afruan dy herë në vetëm një gol në çerekun e dytë, mirëpo golat e Ubovićit para pushimit dhe të Radovićit, Vućkovićit e Perovit në fillim të çerekut të tretë e çuan rezultatin në 12:7, ndërsa epërsia më e madhe e Primorcit ishte tetë gola, në 21:13.
Më i miri te Primorci ishte Balša Vućković me gjashtë gola. Đuro Radović shënoi katër gola, Nemanja Ubović tre, Jusuke Inaba, Marko Petković dhe Tim Perov nga dy, ndërsa Danilo Roganović dhe Petar Ćetković nga një gol. Portieri Marko Pejović bëri 10 pritje. Te Naisi, Luka Pejić shënoi pesë gola dhe Uroš Vasić katër.
Sipas RTCG-së, të enjten në Kotorr vjen skuadra gjermane Spandau, për ndeshjen e xhiros së dytë të fazës së grupeve të Kupës së Evropës, ndërsa të shtunën, më 7 nëntor, Primorci luan derbin malazez kundër Budvës në Ligën Rajonale Premier.
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