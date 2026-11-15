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15 Nën 2026
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Mali i Zi

Policia në Berane sekuestron 74 kilogramë duhan të destinuar për tregti të paligjshme

Policia në Berane, gjatë kontrollit të një kamioni "Mercedes" më 13 nëntor, gjeti dhe sekuestroi 148 pako duhan me nga 500 gramë — 74 kilogramë gjithsej. Kundër R.A. (64) do të ngrihet kallëzim penal për tregti të paligjshme.

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Policia në Berane sekuestron 74 kilogramë duhan të destinuar për tregti të paligjshme
Pakot e duhanit të sekuestruara në Berane. Foto: Drejtoria e Policisë

Policia në Berane sekuestroi 74 kilogramë duhan gjatë një kontrolli të kryer më 13 nëntor, siç njofton Vijesti, duke iu referuar Drejtorisë së Policisë. Gjatë kontrollit të një dyqani me pakicë që shet mallra të konsumit të gjerë dhe të një kamioni “Mercedes”, policia gjeti në pjesën e ngarkesës së kamionit 148 pako duhan me nga 500 gramë secila, gjithsej 74 kilogramë.

Sipas policisë, duhani i përkiste R.A. (64) nga Berane, ndaj të cilit do të ngrihet kallëzim penal për dyshimin se ka kryer veprën penale të tregtisë së paligjshme. Kontrolli u krye në bazë të një urdhri të Gjykatës Themelore në Berane, të siguruar nga Departamenti i Sigurisë në Berane në bashkëpunim me prokurorin e Prokurorisë Themelore të Shtetit në Berane.

Policia dyshon se R.A. e bleu duhanin në Podgoricë dhe e solli në Berane me kamionin, të cilin e kishte marrë hua nga pronari i mjetit, me qëllim që ta hidhte në qarkullim në zonën e Beranes, ndonëse nuk ka licencë për tregti me këtë lloj malli. Prokurori i Prokurorisë Themelore të Shtetit në Berane, pasi shqyrtoi dosjen e çështjes, konstatoi se veprimet e R.A.-së përmbajnë elementet thelbësore të veprës penale të tregtisë së paligjshme dhe urdhëroi ngritjen e kallëzimit penal; nga R.A. u mor deklaratë dhe u kryen masa të tjera policore.

Policia tha se do të vazhdojë veprimet kundër tregtisë së paligjshme dhe krimit ekonomik, për të zvogëluar dëmin ndaj buxhetit dhe ekonominë gri.

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