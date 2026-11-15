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«You Don’t Belong Here» i Florin Şerban fiton Giraldillo-n e Artë në Festivalin Evropian të Filmit në Sevilje

Filmi rumun, fitues edhe i Leopardit të Artë në Locarno, mori çmimin kryesor të edicionit të 23-të në Sevilje, ndërsa Çmimi i Madh i Jurisë shkoi për «Falling House» dhe çmimi Puerta América për kandidaturën suedeze për Oscar, «Adult Supervision».

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Regjisori Florin Şerban në Festivalin e Filmit në Locarno 2026.
Regjisori Florin Şerban në Festivalin e Filmit në Locarno 2026. Foto: Kalai Ramu / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Filmi rumun «You Don’t Belong Here» (Nu e locul tău aici), i shkruar dhe i drejtuar nga Florin Şerban, fitoi Giraldillo-n e Artë për filmin më të mirë në konkursin kryesor të edicionit të 23-të të Festivalit Evropian të Filmit në Sevilje, siç njofton Variety. Çmimet u shpallën të shtunën, në mbyllje të festivalit, dhe për Şerban ky është trofeu i dytë i madh i vitit për të njëjtin film, pas Leopardit të Artë në Locarno.

«You Don’t Belong Here», filmi i katërt i gjatë i regjisorit rumun — debutimi i tij i vitit 2010, «If I Want to Whistle, I Whistle», kishte marrë Çmimin e Madh të Jurisë në Berlinale — përshkruhet si një studim i zymtë mbi racizmin kundër romëve. Në qendër është një kirurg i respektuar që zbulon se i biri ka marrë pjesë në rrahjen për vdekje të një burri rom. Filmi mori në Sevilje edhe çmimin për regjinë artistike më të mirë, për Bogdan Ionescu.

Çmimi i Madh i Jurisë shkoi për filmin iranian «Falling House» të Mohsen Gharaei, i prezantuar më herët në seksionin Horizons të Venecias, i cili fitoi edhe çmimin për montazhin më të mirë (Evelyn Rack dhe Emad Khodabakhsh). Filmi rrëfen historinë e një roje burgu që, kur mëson se e bija planifikon të ikë në Turqi për një karrierë modelingu, e mbyll familjen e vet brenda një shtëpie që pritet të shembet.

Çmimi Puerta América iu dha «Adult Supervision» të Alex Schulman, kandidaturës së Suedisë për Oscar në kategorinë e filmit ndërkombëtar, që fitoi edhe çmimin për aktorin më të mirë, ndarë mes Gustaf Skarsgård, Fares Fares dhe Linus Wahlgren; një përmendje e veçantë në të njëjtën kategori mori «Rose» i Markus Schleinzer, kandidatura e Austrisë për Oscar. Regjia më e mirë u shpall Tommaso Landucci për «Children of the Monkey», ndërsa skenari më i mirë shkoi për Michel Gaztambide dhe Alejandro Hernández për «El Director» të Dani de la Orden, premiera botërore më e madhe e festivalit.

Aktorja më e mirë u shpall Melania Cruz për «Tralovento», ndërsa fotografia më e mirë iu dha Noé Bach për «Elephants in the Fog» të Abinash Bikram Shah. Festivali i Seviljes e ka forcuar vitet e fundit rolin e tij si trampolinë për talentet e reja evropiane dhe si vitrinë për filmat që garojnë për listën e shkurtër të Oscar-it për filmin ndërkombëtar.

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