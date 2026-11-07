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07 Nën 2026
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Amerika

Demokrati Chris Mann mund prokurorin e përgjithshëm republikan të Kansasit, Kris Kobach, sipas projektimit të AP dhe NBC

Në rivotimin e përballjes së ngushtë të vitit 2022, Mann fitoi me pak më shumë se një pikë përqindjeje dhe do të jetë demokrati i parë në krye të zyrës së prokurorit të përgjithshëm të Kansasit që nga viti 2011.

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Demokrati Chris Mann ka mundur prokurorin e përgjithshëm republikan në detyrë të Kansasit, Kris Kobach, në garën për prokuror të përgjithshëm të shtetit, sipas projektimit të së premtes nga USA Today, që citon projektimet e Associated Press dhe NBC News.

Siç njofton KRPS / KCUR, thirrja e garës nga Associated Press erdhi të premten, pas një auditimi për garë të ngushtë. Mann e kishte shpallur fitoren që në orët e para të së mërkurës, por Kobach nuk e kishte pranuar humbjen.

Përballja e 3 nëntorit ishte rivotimi i garës së vitit 2022, kur Kobach e kishte mundur Mann-in ngushtë, me rreth 16.000 vota diferencë, ose 0,6 pikë përqindjeje, siç kujton USA Today. Këtë herë, sipas KRPS, Mann fitoi me pak më shumë se një pikë përqindjeje — pothuajse e njëjta diferencë, por e përmbysur.

Kobach, i njohur në mbarë vendin për qëndrimet e tij të ashpra për imigracionin dhe mashtrimin zgjedhor, kishte qenë së fundmi një nga drejtuesit e Shoqatës së Prokurorëve të Përgjithshëm Republikanë dhe e kishte vënë në qendër të mandatit të tij pjesëmarrjen në padi shumë-shtetërore, veçanërisht kundër administratës së ish-presidentit Joe Biden dhe, së fundmi, kundër kompanive të teknologjisë, siç njofton USA Today. Republikanët kombëtarë e kishin bërë përparësi mbrojtjen e tij, ndërsa demokratët kombëtarë gjithashtu e kishin parë garën si përparësi dhe kishin angazhuar më shumë fonde në ndihmë të Mann-it.

Me këtë fitore, Mann do të jetë demokrati i parë në zyrën e prokurorit të përgjithshëm të Kansasit që nga viti 2011, siç njofton KRPS. Ai ka premtuar ta zgjerojë luftën kundër fentanilit, duke thënë se nuk do të ngrejë padi mbi bazën e një axhende politike: “Zyra do të përqendrohet plotësisht te shërbimi publik”, ka thënë Mann në emisionin Up to Date të KCUR, i cituar nga KRPS. Mann, ish-polic, e ndërtoi karrierën e tij duke mbrojtur viktimat e drejtimit të automjetit në gjendje të dehur.

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