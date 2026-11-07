Departamenti i Drejtësisë heq dorë nga padia për veçimin e 20 mijë fletëvotimeve në Kaliforni
Departamenti amerikan i Drejtësisë lëviz të premten për të pushuar vetë padinë e tij që kërkonte të ndalonte Kaliforninë të numëronte rreth 20 mijë fletëvotime, për të cilat pretendonte se u kishin shkuar joshtetasve, derisa të verifikohej statusi i tyre i shtetësisë, siç njofton Associated Press.
Kërkesa për pushim vjen pak ditë pas humbjeve të mëdha republikane në zgjedhjet e mesmandatit dhe rreth një javë para një seance ku një ekspert i posaçëm (special master) do të vlerësonte saktësinë e listës; zyrtarët e Kalifornisë kanë thënë se lista është e vjetëruar dhe përfshin votues të ligjshëm — ndjenjë që e ndau edhe gjykatësi federal i çështjes në urdhrin e tij të ashpër që rrëzoi kërkesën e qeverisë.
Çështja ishte në ballë të përpjekjes së administratës së presidentit Donald Trump për kontroll mbi zgjedhjet e administruara nga shtetet; Trump ka thënë pa prova se zgjedhjet janë plot votime të paligjshme.
Kalifornia kishte përpunuar rreth 9 milionë fletëvotime deri herët të premten, me afro 5 milionë ende për t’u numëruar; mocioni thotë se deri në seancë shteti do t’i ketë “përzier në mënyrë të pakthyeshme fletëvotimet e kontestuara me ato të ligjshmet” dhe citon: “Lehtësimi që Shtetet e Bashkuara kërkuan dhe u nevojitej nuk është më i disponueshëm — duke e bërë të nevojshëm pushimin vullnetar.”
Padia u ngrit në mes të tetorit, kur fletëvotimet u ishin dërguar të gjithë 23 milionë votuesve të regjistruar të shtetit dhe qindra mijëra ishin përpunuar tashmë; prokurori federal i Los Anxhelosit Bill Essayli kishte argumentuar se padia do të bëhej e parëndësishme pas ditës së zgjedhjeve sepse nuk do të kishte mënyrë për t’i veçuar; Zyra e Prokurorit për Distriktin Qendror të Kalifornisë i referoi pyetjet te Departamenti në Uashington, i cili nuk iu përgjigj kërkesës për koment të premten në mbrëmje, sipas Associated Press.
Gjykatësi i distriktit David O. Carter emëroi ekspertin e posaçëm në fund të tetorit, pak pasi lejoi Kaliforninë të vazhdonte zgjedhjet siç ishin planifikuar; Carter argumentoi se veçimi i fletëvotimeve në atë fazë të vonë rrezikonte t’u hiqte të drejtën e votës qytetarëve dhe do të “shkaktonte kaos” në zgjedhjet e mesmandatit. Gjykata Supreme më 2 nëntor refuzoi kërkesën urgjente të DOJ për të penguar numërimin, sipas USA Today.
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