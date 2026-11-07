Ish-zëvendësadmiralja e shkarkuar nga Hegseth, Nancy Lacore, përmbys distriktin republikan në Karolinën e Jugut sipas AP dhe NBC
Demokratja Nancy Lacore, ish-zëvendësadmirale e Marinës, ka mposhtur republikanen Jenny Costa Honeycutt në garën për distriktin e 1-rë të Kongresit në Karolinën e Jugut, sipas projektimit të USA Today (hyrja e orës 20:35 ET, 6 nëntor) që citon projektimet e Associated Press dhe NBC News. Faqja e rezultateve të AP e shënon garën “Called”, me Lacore 162.103 vota ndaj 158.751 të Honeycutt, me 99% të votave të vlerësuara dhe 100% të qendrave të raportuara.
“Tridhjetë e pesë vjet më parë, bëra një betim për t’i shërbyer këtij vendi. Sonte, distrikti i parë i Karolinës së Jugut më dha nderin ta vazhdoj atë shërbim”, tha Lacore në deklaratën e 4 nëntorit, para projektimit zyrtar.
Distriktin e mban aktualisht republikanja në largim Nancy Mace. Presidenti Donald Trump e fitoi atë me 13 pikë përqindjeje në 2024, dhe distrikti historikisht republikan ka popullsi të madhe veteranësh e familjesh ushtarake.
Lacore kandidoi si demokrate pasi shefi i Pentagonit Pete Hegseth e shkarkoi në gusht 2025, duke i mbyllur papritur karrierën 35-vjeçare në Marinë. Ajo arriti gradën tristarëshe të zëvendësadmiralit dhe është një nga rreth dy duzina udhëheqësish të lartë ushtarakë që Hegseth i ka spastruar ose detyruar në pension.
Në fushatë ajo u përball me Hegseth, duke e kritikuar për futjen e politikës dhe fesë në ushtri — mesazh që, siç vëren USA Today brenda tekstit, pati jehonë në distrikt.
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