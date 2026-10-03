Premiera botërore e «Behemoth!» në Festivalin e Filmit në Nju Jork: Pedro Pascal thotë se mësimi i violonçelit në tre muaj ishte «ferr dhe parajsë»
Filmi i ri i Tony Gilroy-t, me Pedro Pascal-in si violonçelist në Hollywood, u shfaq për herë të parë në botë si «Centerpiece» i edicionit të 64-t të Festivalit të Filmit në Nju Jork; në kinematë amerikane del më 4 dhjetor.
Premiera botërore e «Behemoth!», filmit të ri të Tony Gilroy-t me Pedro Pascal-in protagonist, u mbajt të premten në Festivalin e Filmit në Nju Jork, ku filmi u zgjodh si «Centerpiece» i edicionit të 64-t. Pas shfaqjes për shtyp në mëngjes, Pascal u shfaq bashkë me Gilroy-n dhe aktorët Eva Victor e Will Arnett në një konferencë shtypi në Teatrin Walter Reade të Lincoln Center-it, siç njofton USA Today.
Ylli i «The Last of Us» kishte vetëm tre muaj për të mësuar violonçelin, instrumentin që luan personazhi i tij, dhe e përshkroi procesin si «ferr dhe parajsë». «Violonçeli ishte personazhi kryesor i jetës sime. E merrja kudo me vete», tha Pascal me buzëqeshje. «Supozohet të kalosh një vit duke mësuar si ta mbash siç duhet harkun, dhe unë kisha një javë. Ishte gëzim, por ishte gjëja më e vështirë që kam bërë ndonjëherë në mënyrë kreative.»
I shkruar dhe i drejtuar nga Gilroy — i njohur për «Michael Clayton» dhe serialin «Andor» — «Behemoth!» ndjek Alex Serian-in (Pascal), një violonçelist hollivudian që kthehet në Los Angeles për t’u kujdesur për nënën e sëmurë, ndërsa e ndjek fantazma e babait të tij të pamëshirshëm dhe nisë një lidhje me një prodige të re të muzikës. Olivia Wilde luan ish të dashurën e tij shpërthyese, Carol, ndërsa Eva Victor është Nadia, violinistja që bëhet zemra emocionale e filmit, dhe Will Arnett luan vëllanë e Alex-it, një podkaster.
Victor tregoi se për 20 sekonda të «Happy Birthday» punoi dy muaj nga tre orë në ditë, dhe se drama i dukej si fat, pasi gjyshi i saj kishte qenë mësues violine dhe violonçeli. Filmi mburret me një partiturë nga një treshe kompozitorësh legjendarë — James Newton Howard, Alan Silvestri dhe Michael Giacchino — dhe do të dalë në kinematë amerikane më 4 dhjetor përmes Searchlight Pictures.
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