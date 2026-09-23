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23 Sht 2026
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Bota

Presidenti iranian i përgjigjet Trumpit në Asamblenë e OKB-së: Jemi viktima të terrorizmit, jo autorë

· 2 min lexim

Presidenti iranian Masoud Pezeshkian foli para Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së të mërkurën, në fjalimin e tij të parë në këtë organ botëror që kur SHBA-të dhe Izraeli nisën konfliktin me vendin e tij.

Fjalimi i tij vjen një ditë pasi Presidenti i SHBA-së Donald Trump i tha Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së se mund ta “asgjësojë Republikën Islamike” dhe “ta çojë ata në ferr”.

Presidenti iranian u ngjit në podium dhe menjëherë i përgjigjet vërejtjeve të Donald Trump të bëra dje.

“Presidenti i Shteteve të Bashkuara na përshkroi si terroristë. Ne kemi qenë viktima të terrorizmit. Unë vij nga një Iran në të cilin udhëheqësi ynë suprem i nderuar u vra pa asnjë kornizë ligjore apo arsye. Unë vij nga një Iran ku, në të vërtetë, ata bombarduan një shkollë”, tha ai.

Teksa po fliste president iranian mbante në dorë fotografi të fëmijëve të vrarë në bombardimin e një shkolle në Minab në shkurt.

“Fëmijë të pafajshëm, të cilët në të vërtetë nuk kishin kryer asnjë krim, asnjë mëkat”, shtoi ai.

SHBA-të kanë mohuar se kanë synuar qëllimisht civilët dhe po hetojnë sulmin në shkollë.

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