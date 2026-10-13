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Kosova

Presidentja Shiroka-Pula pranon urime nga presidenti i Turqisë, Erdogan zotohet për vazhdimin e bashkëpunimit

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Presidentja e Republikës së Kosovës, Justina Shiroka Pula, ka pranuar një letër urimi nga presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, me rastin e marrjes së detyrës.

Në letrën e tij, Erdogan i ka përcjellë presidentes Shiroka Pula urimet më të sinqerta, në emër të popullit turk dhe në emrin e tij personal.

Presidenti turk ka shprehur besimin se bashkëpunimi shumëdimensional ndërmjet Kosovës dhe Turqisë do të vazhdojë të zhvillohet edhe në periudhën e ardhshme.

Ai gjithashtu ka theksuar bindjen se bashkëpunimi ndërmjet dy vendeve do të vazhdojë të japë kontribut në ruajtjen e stabilitetit dhe paqes në rajon edhe gjatë mandatit të presidentes së Kosovës.

Në përfundim të letrës, Erdogan i ka uruar presidentes Shiroka Pula shëndet, ndërsa popullit të Kosovës paqe dhe prosperitet. /Telegrafi/

telegrafi.com

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