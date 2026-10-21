Projektligji për administratën publike do të kërkojë shumicë prej dy të tretave, Minçev: Çdo krizë politike u pagua me agjenci të reja
Projektligji me të cilin duhet të rregullohen struktura dhe funksionimi i administratës publike do të duhet të miratohet me shumicë prej dy të tretave, siç njofton 4NEWS pas debatit të sotëm për zgjidhjen e re ligjore.
Administrata publike prej dy dekadash është në disfunksion, e përshkruar si e fragmentuar dhe e kthyer në mozaik feudes institucionale, ku qytetarët shpesh përballen me zhvendosje të përgjegjësisë mes institucioneve.
Ministri resor Goran Minçev, duke folur në debat, vlerësoi se në të kaluarën çdo krizë politike dhe marrëveshje partiake është paguar me shtresa të reja institucionale. Citat: «Çdo krizë politike, çdo marrëveshje partiake në të kaluarën paguhej me krijimin e agjencive të reja, drejtorive paralele dhe komisioneve të panevojshme që ekzistonin për veten e tyre, shpenzonin paratë e popullit dhe nuk përgjigjeshin para askujt», tha Minçev, sipas raportimit të 4NEWS.
Minçev shtoi se nevojitet administratë shtetërore që «nuk varet nga vullneti i individëve, por punon sipas rregullave të qarta dhe të qëndrueshme», ku përgjegjësia politike është e dukshme, profesionalizmi vlerësohet dhe mjetet publike përdoren për nevojat e qytetarëve.
Profesori universitar Bitrakov theksoi marrëdhëniet ende jo mjaftueshëm të qarta mes institucioneve: «Marrëdhënia në relacionin ministri – organ në përbërje edhe sot mbeti jo mjaftueshëm e qartë. Nga ana tjetër, marrëdhënia e ministrisë me organet e pavarura dhe e të gjitha këtyre organeve me Qeverinë mund të përmirësohet», tha Bitrakov. Profesori Davidovski paralajmëroi se nuk është e mundur një formë plotësisht e unifikuar sipas kërkesave europiane dhe se çdo vend ka specifikat e veta: «Të mos bëhet mbivendosje. Kjo është baza… Nëse tani, pas tridhjetë e pesë-gjashtë vjetësh, bëjmë eksperimente, mendoj se nuk do të na çojë askund», tha Davidovski.
Fusha e rregullimit, strukturës dhe funksionalitetit të administratës shtetërore u rregullua për herë të parë me ligj në vitin 2000, ndërsa dispozitat e vjetruara u korrigjuan në vitin 2019 dhe më pas në vitin 2024.
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