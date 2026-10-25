Protesta dhe qeveria me telekomandë
Nga Perlat Kapisyzi
Vota e qytetarëve nuk skadon me protestën e radhës. Një qeveri nuk e humbet mandatin vetëm sepse kundërshtarët e saj kërkojnë largimin, as një panel televiziv nuk fiton të drejtën ta shpallë veten zëri i shumicës. Qeverisë i kërkohet llogari çdo ditë. Por dorëheqja nuk është refren për çdo mbrëmje: kërkon shkaqe serioze dhe argumente konkrete. Përsëritja e kërkesës nuk ia shton vetvetiu peshën
Kush kërkon dorëheqjen e Edi Ramës, le të shpjegojë pse mandati i dhënë në zgjedhje duhet ndërprerë dhe çfarë zgjidhjeje demokratike propozon. Pakënaqësia meriton përgjigje, por nuk është autorizim për t’ua imponuar vullnetin tënd të tjerëve përmes dhunës. Aq më pak për ta shpallur veten “populli” dhe për t’i fshirë nga llogaria ata që mendojnë ndryshe. Populli nuk është lista e të ftuarve të mbrëmjes dhe as disamijra protestues të dhunshem ose jo.
Protestat kanë edhe shqetësime për arsimin, koston e jetesës dhe korrupsionin. Këto meritojnë përgjigje. Por gurët dhe molotovët ndaj policisë, dëmtimi i pronës publike dhe sulmet ndaj bizneseve, të raportuara edhe nga mediat ndërkombëtare, kërkojnë dënim të qartë. Një semafor i thyer nuk ul tarifën e universitetit. Një biznes i djegur nuk krijon vende pune. [1]
Përgjegjësia për dhunën është individuale: protestuesi paqësor nuk barazohet me atë që hedh molotov. Edhe veprimet e policisë gjykohen mbi provat dhe rrethanat konkrete.
Mjafton rasti i policit të lënduar nga molotovi për ta zbritur debatin nga studioja në terren. Shqiptarja.com publikoi më 17 tetor 2026 një video për një efektiv të goditur në këmbë me molotov, të cilin kolegët e largojnë duke e mbajtur në krahë. Pas uniformës është një njeri, me trup që lëndohet dhe një familje që pret kthimin e tij. Uniforma nuk ia heq të drejtën për jetën dhe sigurinë. As pjesëmarrja në protestë nuk i jep policisë të drejtën t’i thyejë këmbën protestuesit si ndëshkim. [17, 18]
Policët nuk janë robotë të programuar për të përballuar gurë, goditje dhe flakë pa ndier frikë, dhimbje apo stres. Janë njerëz prej mishi e gjaku; detyra u kërkon vetëkontroll dhe profesionalizëm në rrethana ku shumëkush do të kërkonte vetëm të shpëtonte. Prandaj proporcionaliteti gjykohet duke parë rrezikun real dhe mundësitë e çastit. Ai nuk do të thotë “goditu e digju pa u mbrojtur”; kërkon që forca të jetë e nevojshme për të ndalur kërcënimin dhe e kufizuar nga ai qëllim. Frika nuk jep leje për hakmarrje, por as gjykimi nga siguria e studios nuk e fshin rrezikun me të cilin përballet polici në terren. [18]
Shprehja “janë trajnuar për këtë punë” bëhet pseudoargument kur përdoret për të normalizuar sulmin ndaj policit. Trajnimi krijon aftësi dhe përgjegjësi profesionale; nuk krijon imunitet ndaj djegies, dhimbjes apo vdekjes. Një zjarrfikës është trajnuar për zjarrin, por kjo nuk e bën të pranueshme t’i hedhësh benzinë. Po kështu, polici është trajnuar ta menaxhojë dhunën; kjo nuk e shndërron në shënjestër të ligjshme të saj.
Kujtesa nuk fillon me pamjet e sotme. Ngjarjet e 21 janarit 2011 lanë katër protestues të vrarë nga të shtënat e Gardës së Republikës. Në çështjen Nika kundër Shqipërisë, Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut (GJEDNJ) konstatoi më 2023 shkelje të së drejtës për jetën dhe mungesën e një hetimi efektiv. Kjo histori kërkon drejtësi dhe një standard të qëndrueshëm për mbrojtjen e jetës. Çdo ndërhyrje e sotme gjykohet mbi faktet e veta. Të drejtat e njeriut mbrojnë protestuesin dhe policin; ato nuk mbarojnë aty ku fillon uniforma. [19]
Ky standard vlen edhe për gazetarinë, pavarësisht simpative politike. Kur provat tregojnë se policia është sulmuar e para, publiku ka të drejtë ta dijë. Nëse rrëfimin e fillon te mburoja dhe nga kronika fshin molotovin që e goditi, po i shërben publikut një montazh politik. Njëkohësisht, sulmi ndaj policisë nuk justifikon çdo lloj reagimi të saj. Më 18 tetor 2026, vetë Komisioni Europian dënoi zjarrvënien, sulmet ndaj institucioneve dhe shkatërrimin e pronës, duke kërkuar reagim të ligjshëm e proporcional. I njëjti standard vlen për të gjithë. Molotovi nuk bëhet më pak i rrezikshëm kur hidhet nga dikush të cilin e simpatizojmë. Flaka nuk ka bindje politike; djeg po njësoj. [14]
Pastaj vjen abuzimi me fjalën “popull”. Një mijë, dhjetë mijë apo më shumë protestues kanë të drejtën të dëgjohen. Numri nuk përcakton nëse një ankesë është e drejtë. Por asnjë grumbullim nuk fiton automatikisht të drejtën të shpallet i gjithë populli; as pjesëmarrja e të rinjve nuk e bën një protestë përfaqësuese të gjithë rinisë shqiptare. Fjala “popull” nuk merret me qira për një mbrëmje proteste.
Edhe qytetarët që nuk dalin në shesh janë pjesë e popullit. Mosdalja e tyre nuk provon miratim të qeverisë, por as nuk autorizon dikë tjetër të flasë në emër të tyre. Një panel televiziv mund të ketë opinion. Mandatin e qytetarëve nuk e fiton duke ia dhënë vetes. Numri i kamerave nuk zëvendëson numrin e votave. Edhe kur të gjithë në panel bien dakord, mbeten një panel, jo një elektorat.
Të thuash “Rama të largohet, pastaj dialogojmë” do të thotë ta vendosësh rezultatin përfundimtar si kusht për fillimin e bisedës. Me kë dialogon atëherë dhe për çfarë? Ky është ultimatum me etiketë dialogu. Logjika i ngjan kushtit: “Me Argjentinën luajmë vetëm nëse nuk luan Mesi.” Në demokraci kundërshtari sfidohet përballë qytetarëve; përjashtimi i tij nuk mund të bëhet rregull gare sipas dëshirës së rivalëve.
Edhe “qeveria teknike” kërkon shpjegim. Kush e propozon, çfarë mbështetjeje parlamentare ka, sa zgjat dhe çfarë detyre kryen? Një zgjidhje e tillë mund të diskutohet përmes marrëveshjeve politike dhe procedurave kushtetuese. Fjala “teknike” nuk e çliron askënd nga detyrimi për të treguar burimin e legjitimitetit. Ministrat nuk emërohen nga lista e të ftuarve të mbrëmjes.
Kërkesa për “qeveri teknike”, kur përdoret si ultimatum për t’i marrë pushtetin një shumice pa kaluar nga vota ose procedurat kushtetuese, është sa politikisht keqdashëse, aq edhe mendjelehtë. Në zgjedhjet e vitit 2025, votuesit i dhanë Partisë Socialiste të Shqipërisë (PS) 83 mandate në një Kuvend me legjislaturë katërvjeçare. Me çfarë mandati kërkohet që ky rezultat t’ia lërë vendin një kabineti të sajuar nëpër studio? Të qeverisësh do të thotë të mbash përgjegjësi për buxhetin, shërbimet dhe detyrimet e vendit. Nuk mjafton të ndërrosh të ftuarit e panelit dhe të mendosh se ekonomia rifillon nga zero. Mandati nuk përjashton llogaridhënien dhe Kushtetuta lejon ndryshimin e qeverisë përmes mekanizmave parlamentarë. Por pakënaqësia e disa njerëzve nuk e shfuqizon vetvetiu votën e të tjerëve. Fjala “teknike” nuk është detergjent që lan mungesën e legjitimitetit. [10, 27]
Ndryshimi i qeverisë mund të sjellë politika më të mira, por nuk është shkop magjik. Një dorëheqje nuk shumëfishon vetvetiu buxhetin dhe një kabinet i ri nuk ndërton brenda natës universitete e konvikte. Kush propozon ndryshimin, le të tregojë masat, financimin dhe afatet. Përndryshe, qytetarëve u kërkohet të shkëmbejnë pakënaqësinë me një premtim pa llogari. Përmirësimi kërkon punë konkrete edhe ditën pasi mbaron protesta.
Po aq i dobët është argumenti se në Shqipëri “nuk është bërë asgjë”. Qeverisë mund t’i kërkosh llogari për çdo dështim dhe çdo premtim të pambajtur. Por mohimi i çdo ndryshimi e varfëron kritikën dhe e bën më pak të besueshme.
Korrupsioni është një nga arsyet më të forta për t’i kërkuar llogari qeverisë. Ai cenon paratë publike, konkurrencën dhe besimin te shteti. Qytetari nuk paguan taksa që administrata t’i trajtojë si pronë private. Raporti i Komisionit Europian për vitin 2025, krahas rezultateve të Strukturës së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK), evidenton korrupsion ende të përhapur në sektorë të cenueshëm dhe ndikim të kufizuar të mekanizmave parandalues. Kush citon Brukselin për arritjet, nuk ka të drejtë t’ia kapërcejë faqet për korrupsionin. [4]
Përgjegjësia nuk mbyllet me formulën “le të flasë drejtësia”. Gjykatat përcaktojnë fajësinë penale; qeveria jep llogari për vendimet, emërimet dhe kontrollin mbi përdorimin e parasë publike. Hetimi nuk është dënim, por prezumimi i pafajësisë nuk e pezullon llogaridhënien politike. Rrugët, turizmi dhe rritja ekonomike nuk janë pagesë për heshtjen ndaj abuzimit. Një vepër publike nuk është leje për të përvetësuar fondet e tjetrës. [10]
Më shumë dosje mund të pasqyrojnë edhe hetime më të forta; numri i tyre, i vetëm, nuk mat nëse korrupsioni është rritur apo ulur. Por ky sqarim nuk shërben si alibi për pushtetin. SPAK-u nuk bën pastrimin e imazhit të qeverisë; ai heton përgjegjësi penale. Prova e vullnetit politik është bashkëpunimi me hetimet, mbrojtja e pavarësisë së drejtësisë, transparenca e kontratave dhe masa që pengojnë përsëritjen e abuzimeve. Mbështetja për drejtësinë provohet edhe kur prish tifozllëkun, jo vetëm kur ndëshkon kundërshtarin. [9]
Reforma në drejtësi u shty përpara gjatë qeverisjes së drejtuar nga PS-ja, çka përbën një kontribut politik të kësaj shumice. Ndryshimet kushtetuese u miratuan unanimisht më 2016, me kontribut ndërpartiak dhe mbështetje ndërkombëtare. SPAK-u duhet të jetë i pavarur nga të gjithë. Merita politike për reformën nuk jep as pronësi mbi prokurorët, as imunitet nga hetimi. [8]
Zemërimi kundër korrupsionit është i ligjshëm dhe kritika ndaj qeverisë nuk mund të etiketohet automatikisht si armiqësi ndaj saj, aq më pak ndaj vendit. Qeverisë i takon t’i përgjigjet kësaj pakënaqësie me transparencë dhe masa kundër abuzimit. Denoncimi i korrupsionit nuk e ligjëron molotovin; dënimi i molotovit nuk e shfajëson korrupsionin.
Më 13 tetor 2026, Bashkimi Europian (BE) konfirmonte se Shqipëria kishte hapur të 33 kapitujt e negociatave dhe kishte mbyllur përkohësisht katër. Ky është përparim institucional i dokumentuar. Nuk është certifikatë përsosmërie për qeverinë, por as nuk mund të fshihet sepse prish skenarin e emisionit. [2]
Përballë këtij bilanci, del shpjegimi shpëtimtar: BE-ja negocion me Shqipërinë “vetëm për arsye gjeopolitike”. Fjala kyçe është “vetëm”. Interesi gjeopolitik ekziston dhe vetë BE-ja e pranon. Por qasja e saj zyrtare e lidh zgjerimin edhe me meritat dhe reformat e secilit vend. Më 26 maj 2026, Këshilli konfirmoi përmbushjen, në tërësi, të piketave të ndërmjetme të grupkapitullit të themeleve, ku përfshihen shteti i së drejtës dhe kriteret ekonomike. Kush e kundërshton këtë vlerësim, le të tregojë cilat kritere nuk janë përmbushur dhe ku qëndron gabimi. Fjala “gjeopolitikë” nuk është gomë për të fshirë çdo rezultat që nuk i përshtatet një qëndrimi politik. Brukseli mund të kritikohet; nuk mjafton ta shpallësh naiv sapo të prish skenarin. [15, 16]
Instituti i Statistikave (INSTAT) regjistroi rreth 12,47 milionë hyrje të shtetasve të huaj më 2025, kundrejt rreth 11,70 milionëve më 2024. Këto janë hyrje kufitare: nëse një person hyn tri herë gjatë vitit, numërohen tri hyrje. Përfshihen edhe udhëtime për punë, vizita familjare apo kalime tranzit. Pra, kjo shifër nuk është numri i turistëve të ndryshëm që vizituan Shqipërinë. Komisioni Europian raportoi gjithashtu rritje reale ekonomike rreth 4% më 2024. Ka rezultate për t’u vlerësuar dhe probleme për t’u korrigjuar. [3, 4]
Harresa politike nuk e zbukuron dot as vitin 2013. Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN) dokumentonte dobësim ekonomik, borxh të lartë dhe detyrime të konsiderueshme të papaguara. Në vlerësimin e dhjetorit 2025, ai njihte uljen e borxhit dhe kontributin e disiplinës fiskale. Krahasimi kërkon të dhëna, jo nostalgji me regji televizive. [5, 6]
A ka qeveria meritë kur rritet ekonomia? Po, për aq sa politikat dhe investimet e saj kanë kontribuar në atë rritje. Prodhimin e krijojnë puna, sipërmarrja dhe investimet, por qeverisja ndikon përmes infrastrukturës, taksave, shërbimeve dhe rregullave. Kontributi i secilit matet me prova. Nuk mund ta shpallësh qeverinë përgjegjëse për çdo dështim dhe pastaj të deklarosh se çdo sukses ka ndodhur krejt jashtë ndikimit të saj. Ky është bilanc partiak me përfundimin e shkruar para shifrave.
Edhe pretendimi se qeveria e PS-së është “shkaktari kryesor” i emigrimit kërkon prova për ndikimin e politikave të saj. Të numërosh largimet gjatë një mandati nuk do të thotë të kesh përcaktuar shkakun e tyre. Raporti i Bankës Botërore dhe INSTAT-it, bazuar në anketën e vitit 2024, evidenton kryesisht motive ekonomike, por edhe arsye familjare e arsimore. Këto motive nuk janë vetvetiu një matje e përgjegjësisë së një partie. Për të përcaktuar shkaktarin kryesor duhen analizuar bashkë politikat vendase, diferencat e pagave, mundësitë jashtë vendit dhe rrethanat familjare. T’ia faturash të gjitha valixhet një partie është e lehtë. Të provosh sa ka ndikuar qeverisja e saj kërkon pak më shumë punë se një monolog televiziv. [21, 22]
Qeverisë i kërkohet llogari për punësimin, shërbimet dhe perspektivën që ofron. Po kështu, pretendimi se emigrimi është përshpejtuar krahasuar me periudhën para vitit 2013 kërkon seri të krahasueshme dhe ritme vjetore. Emigrimi numëron largimet për banim jashtë vendit; migracioni neto është bilanci: të ardhurit për banim minus të larguarit. Rënia e popullsisë ndikohet edhe nga numri i lindjeve dhe i vdekjeve. Këta tregues nuk janë e njëjta gjë. Një akuzë politike nuk bëhet më e provuar ngaqë përsëritet çdo mbrëmje. Vendimi për të emigruar nuk është fletë votimi që një studio televizive mund ta numërojë automatikisht në emër të opozitës. [23]
Edhe ardhja e punonjësve të huaj kërkon lexim ekonomik, jo reagim me slogane. Ajo tregon se ekziston kërkesë për punë që nuk po plotësohet nga oferta vendase. Mund të pasqyrojë zgjerimin e aktivitetit, por edhe mungesa të krijuara nga emigrimi, plakja dhe kushtet e punës. FMN-ja evidenton se tkurrja e popullsisë në moshë pune dhe emigrimi rëndojnë mbi ofertën e punës. Prandaj punësimi i të huajve nuk provon vetvetiu as lulëzim, as rrënim. Kur shoqërohet me rritje të prodhimit dhe investimeve, ai është në përputhje me një ekonomi që zgjerohet. Debati serioz është si të rriten produktiviteti, pagat dhe mundësitë për të gjithë punonjësit. [20]
Arsimi meriton më shumë se një slogan të huazuar nga beteja për pushtet. Raporti i Komisionit Europian për vitin 2025 njeh përparim në zbatimin e strategjisë arsimore, arsimin profesional dhe gjithëpërfshirjen; njëkohësisht kërkon përmirësim të cilësisë. Debati serioz përqendrohet te financimi, rezultatet e nxënësve, tarifat, konviktet dhe formimi i mësuesve. Një kërkesë konkrete mund të negociohet, të buxhetohet dhe të kontrollohet. Slogani “Rama ik” nuk është vetvetiu reformë arsimore. Nuk bëhet program universiteti duke ndërruar emrin në derën e Kryeministrisë. [4]
E drejta për arsimim nuk nënkupton automatikisht universitet falas për të gjithë, në çdo nivel. Kushtetuta garanton falas arsimin e detyrueshëm dhe arsimin e mesëm të përgjithshëm publik. Për universitetin, debati për tarifa, subvencione e bursa bëhet me kostot përpara dhe me mbrojtje për studentët pa mundësi ekonomike. [10]
“Falas” për përfituesin do të thotë se paguan shoqëria përmes buxhetit. Financimi i lartë publik kërkon të ardhura publike të mjaftueshme. Banka Botërore vëren se Shqipëria mbledh të ardhura nën potencialin e saj, edhe për shkak të informalitetit dhe nëndeklarimit të pagave. Prandaj më shumë shërbime kërkojnë debat edhe për taksat, mbledhjen e tyre dhe përparësitë e shpenzimeve. Qeveria përgjigjet për përdorimin e ndershëm dhe efektiv të parave publike. Kush premton gjithçka pa treguar kush paguan, po shpërndan faturën në emër të dikujt tjetër. Buxheti nuk është mikrofon: nuk zmadhohet duke ia ngritur volumin. [11]
Edhe rritja e pagave ka vendin e saj në bilanc. Paga minimale e miratuar më 2013 ishte 22.000 lekë; nga janari 2026 është 50.000 lekë, një rritje nominale rreth 127,3%. Sipas INSTAT-it, paga mesatare mujore bruto e raportuar ishte 47.038 lekë në tremujorin e dytë 2016 dhe 92.150 lekë në të njëjtin tremujor të vitit 2026: rreth 95,9% më shumë. Janë dy krahasime me periudha të përcaktuara, jo përshtypje nga studioja. [7, 24, 25]
Por pyetja vendimtare është: sa blihej atëherë dhe sa blihet sot? Nga korriku 2013 në shtator 2026, rritja e nivelit të përgjithshëm të çmimeve, e vlerësuar me Indeksin e Çmimeve të Konsumit (IÇK) të INSTAT-it, është rreth 40%. Për të ruajtur fuqinë blerëse të 22.000 lekëve të atëhershëm duheshin sot rreth 30.900 lekë. Paga minimale bruto është 50.000 lekë: pas korrigjimit për inflacionin, fuqia e saj blerëse del rreth 62% më e lartë. Pra, një rritje e konsiderueshme mbetet edhe pasi hiqet shtrenjtimi i jetesës. [7, 24, 26]
Për pagën mesatare bruto, krahasimi i tremujorit të dytë 2016 me të njëjtin tremujor të vitit 2026 jep një rritje çmimesh rreth 32%. Fuqia blerëse e 47.038 lekëve të atëhershëm do të ruhej me rreth 62.100 lekë në çmimet e tremujorit të dytë 2026. Paga mesatare e raportuar ishte 92.150 lekë. Kjo përkthehet në rritje reale rreth 48%. Janë llogaritje orientuese nga të dhënat e INSTAT-it, të rrumbullakosura, me periudha të përcaktuara dhe me paga bruto. Për atë që mbetet në xhep duhen llogaritur edhe tatimet e kontributet. [7, 25, 26]
Këto rezultate nuk thonë se çdo familje jeton 48% apo 62% më mirë. Mesatarja nuk është paga e çdo punonjësi dhe IÇK-ja nuk riprodhon shpenzimet e çdo familjeje. Ushqimet, qiraja dhe përbërja e familjes mund ta ndryshojnë ndjeshëm përvojën konkrete. Rritja e pagës minimale është vendim i politikës publike; paga mesatare ndikohet edhe nga bizneset, produktiviteti, konkurrenca për punonjës, deklarimi i pagave dhe struktura e punësimit. Qeveria merr meritë aty ku kontributi i saj provohet. Të thuash se pagat mbeten të pamjaftueshme është kritikë legjitime; të shpallësh se inflacioni ka fshirë çdo rritje, kërkon prova që këto të dhëna nuk i japin. Shtrenjtimi llogaritet. Nuk mjafton të përmendet si fjalë magjike që zhduk çdo përmirësim. [7, 26]
E mira nuk ka fund. Kërkesa për universitete më cilësore, konvikte më të mira dhe më shumë mundësi është e drejtë dhe mbetet e vlefshme edhe kur janë bërë përmirësime. Qytetarët kanë të drejtë të organizohen, të protestojnë dhe të kërkojnë përgjegjësi. Kjo e drejtë bashkëjeton me detyrimin për të respektuar sigurinë, pronën dhe liritë e të tjerëve. Një kërkesë fiton peshë nga drejtësia e saj dhe nga argumentet që e mbështesin; dhuna nuk ia shton vlerën.
Në bilancin e kushteve në kampuse hyjnë edhe përmirësimet e kryera. Sipas Kuadrit të Investimeve për Ballkanin Perëndimor (WBIF), më 30 tetor 2024 u inauguruan pesë konvikte të rehabilituara në Qytetin Studenti, me standarde të BE-së dhe rreth 650 studentë përfitues, me mbështetje të BE-së dhe Gjermanisë përmes bankës gjermane për zhvillim (KfW). Programi parashikon rehabilitimin e 19 konvikteve. Këto ndërhyrje nuk zgjidhin çdo problem, por janë përmirësime konkrete. Kërkesa për ta vazhduar dhe përshpejtuar punën është më bindëse kur nis nga një bilanc i ndershëm, jo nga mohimi i gjithçkaje. [12]
Shprehja e G. Michael Hopf-it, “Kohët e vështira krijojnë njerëz të fortë; njerëzit e fortë krijojnë kohë të mira”, mund të shërbejë si nxitje për përgjegjësi, jo si etiketë për brezat. Përmirësimet kërkojnë punë dhe mund të humbasin kur merren si të mirëqena. Një shoqëri përparon kur di të mbrojë arritjet, të korrigjojë dështimet dhe të ndërtojë më tej. Kjo kërkon përgjegjësi nga qeveria, institucionet dhe qytetarët. Pakënaqësia e arsyetuar është shtysë për përmirësim; vetë shkatërrimi nuk ofron zgjidhje. [13]
Analistëve që kërkojnë largime kategorike u takon të shpjegojnë edhe zgjidhjen që propozojnë. Kush do të qeverisë, me çfarë programi dhe me çfarë mbështetjeje? Çfarë do të përmirësojë në arsim dhe në jetesë? Kush pretendon se e ka përgjigjen për gjithçka, le t’u përgjigjet edhe këtyre pyetjeve.
Largimi i një kryeministri mund të jetë objektiv politik legjitim. Por emri që dëshiron të heqësh nuk mjafton si program për vendin. Kush kërkon pushtet në emër të popullit, fillon duke i bindur qytetarët. Telekomanda të lejon të ndryshosh kanalin. Për të ndryshuar qeverinë duhen qytetarët dhe rregullat demokratike. Shqipëria nuk është studio që ndryshon qeveri sa herë zemërohen moderatori ose panelistët.
P.S. Të dhënat dhe pohimet faktike mbështeten në referencat e cituara. Synimi është të kufizohet sa më shumë subjektivizmi në trajtimin e kësaj situate delikate. Vlerësimet politike dhe ironia shprehin qëndrimin tim. .
Burimet
[1] Associated Press. Albanian police clash with anti government protesters for an 8th day. 20 tetor 2026. Burimi në internet
[2] Këshilli i Bashkimit Europian. EU enlargement further progress for Montenegro Albania Ukraine and Moldova. 13 tetor 2026. Burimi në internet
[3] Instituti i Statistikave (INSTAT). Lëvizjet e shtetasve në Shqipëri Dhjetor 2025. Publikuar më 23 janar 2026. Tabela 1 dhe metodologjia. Burimi në internet
[4] Komisioni Europian. Albania Report 2025. 4 nëntor 2025. Lufta kundër korrupsionit, ekonomia dhe kapitulli 26 mbi arsimin dhe kulturën. Burimi në internet
[5] Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN). Executive Board Concludes 2013 Article IV Consultation with Albania. 19 mars 2014. Burimi në internet
[6] FMN. Executive Board Concludes 2025 Article IV Consultation with Albania. 23 dhjetor 2025. Burimi në internet
[7] INSTAT. Statistikat e pagave Tremujori II 2026. 10 shtator 2026. Burimi në internet
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