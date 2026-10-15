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15 Tet 2026
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Tesla prezanton sonte Roadster-in e ri pas gati nëntë vjetësh pritjeje Protesta në Shkodër, gjimnazistët sulmojnë me gurë Bashkinë dhe shkaktojnë dëme! Policia shoqëron disa prej tyre Veteranët e luftës në Kosovë reagojnë: Vandalët të mos përdorin flamurin e UÇK-së! Rama për Reuters: Nuk do të jap dorëheqjen për shkak të protestave, qeveritë ndryshohen përmes zgjedhjeve Novi Sad: pensionistët me të ardhurat më të ulëta marrin nga 20.000 dinarë ndihmë, trenat “Soko” kthehen në Petrovaradin
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Kronika

Protesta në Shkodër, gjimnazistët sulmojnë me gurë Bashkinë dhe shkaktojnë dëme! Policia shoqëron disa prej tyre

· 1 min lexim
në Shkodër,

Protestuesit gjimnazistë, shumë prej tyre të mitur, sulmuan godinën e Bashkisë Shkodër sot, me gurë e sende të forta, duke shkaktuar dëme.

Pas tensioneve të regjistruara gjatë protestës në Shkodër, një prej protestuesve të shoqëruar nga Policia ka deklaruar se tubimi kishte nisur në mënyrë paqësore, por më pas situata është përshkallëzuar.

“Kemi dalë për të drejtat tona. Nuk kam bërë asgjë. Protestat kanë nisur paqësore, por vetë e kanë sjellë në këtë pikë. Unë nuk kam bërë asgjë”, u shpreh protestuesi pas ndërhyrjes së Policisë.

Ndërkohë, në Shkodër janë regjistruar momente tensioni gjatë ndërhyrjes së efektivëve për shoqërimin e protestuesve, ku pati reagime edhe nga familjarë dhe pjesëmarrës të tjerë në tubim.

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