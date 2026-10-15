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15 Tet 2026
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Kronika

Veteranët e luftës në Kosovë reagojnë: Vandalët të mos përdorin flamurin e UÇK-së!

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Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së ka dënuar keqpërdorim e flamurit me simbolin e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës në akte vandalizmi, gjatë protestës në Tiranë.

Organizata u ka bërë thirrje të gjithë organizatorëve dhe pjesëmarrësve të protestave, që të ruajnë dinjitetin dhe shenjtërinë e këtij simboli.

“Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së dënon çdo keqpërdorim të flamurit me simbolin e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës në akte vandalizmi.

Ky simbol përfaqëson Luftën Çlirimtare të Kosovës, dëshmorët e kombit dhe lirinë e fituar nga kjo sakrificë. Si i tillë, kurrë nuk mund të përdoret për të justifikuar, identifikuar apo fshehur veprime që dëmtojnë pronën publike apo private.

Çdo qytetar ka të drejtën e protestës, por asnjë pakënaqësi, sado e thellë të jetë, nuk i jep të drejtë askujt ta lidhë flamurin e UÇK-së me dhunën, shkatërrimin dhe plaçkitjet. U bëjmë thirrje të gjithë organizatorëve dhe pjesëmarrësve të protestave, të ruajnë dinjitetin dhe shenjtërinë e këtij simboli”, thuhet në reagim.

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