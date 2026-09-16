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Kosova

Protesta para objektit të EULEX-it, arrestohet një person

· 1 min lexim

Një person është arrestuar gjatë protestës e cila po zhvillohet para objektit të EULEX-it në dalje të Prishtinës, në kundërshtim me vendimin e Gjykatës Speciale ndaj katër ish krerëve të UÇK-së në Hagë.

Telegrafi është munduar të marrë një konfirmim zyrtarë nga zyra për media e Policisë, mirëpo deri më tani nuk ka marrë një përgjigje.

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