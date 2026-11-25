Protestë në Prishtinë kundër vrasjes së grave, RrGK kërkon njohjen dhe kriminalizimin e femicidit në Kodin Penal
Sot në Prishtinë, në ora 12:00 në sheshin “Zahir Pajaziti” mbahet protestë kundër vrasjes së grave, ndërsa organizohet nga Rrjeti i Grave të Kosovës.
Rrjeti i Grave të Kosovës kërkon njohjen dhe kriminalizimin e femicidit në Kodin Penal
“Asnjë grua nuk duhet të humbasë jetën për shkak të dhunës që mund të parandalohej. Nuk mjaftojnë premtimet pas çdo vrasjeje. Nevojiten veprime konkrete dhe përgjegjësi institucionale.
Më 25 nëntor, bashkohuni me ne në protestë! Dilni në rrugë për jetën, drejtësinë dhe sigurinë e grave. Zëri ynë duhet të dëgjohet dhe kërkesat tona duhet të marrin përgjigje!”, thuhet në njoftim.
RrGK-ja ka këto kërkesa:
Tema: kryesore
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