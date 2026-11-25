Selanik: sot para drejtësisë çifti që la vetëm dy fëmijët e vegjël, ata mbeten në spitalin Ippokrateio
Nëna dhe partneri i saj u arrestuan në Ambelokipi të Selanikut pasi dyshohet se lanë fëmijët 2 dhe 4 vjeç vetëm në shtëpi për më shumë se pesë orë; shërbimet sociale hetojnë kushtet problematike të jetesës
Para drejtësisë pritet të dalin sot nëna e dy fëmijëve të mitur, 2 dhe 4 vjeç, dhe partneri i saj, të cilët u arrestuan në Ambelokipi të Selanikut, pasi dyshohet se i lanë fëmijët vetëm në shtëpi për më shumë se pesë orë, siç njofton gazeta greke Efsyn.
Sipas ERT-së, të cilës i referohet raportimi, dy fëmijët qanin me të madhe, ndërsa çifti ndodhej në një distancë të afërt nga banesa. Kur u shfaqën në vendngjarje, ata dyshohet se u habitën nga prania e policëve në lagjen e tyre. Tashmë vëmendja është përqendruar te pretendimet që do të paraqesin përpara autoriteteve gjyqësore, te trajtimi i tyre penal, por edhe te vendimet që do të merren për kujdesin e mëtejshëm të dy fëmijëve.
Hetim për kushtet në të cilat jetonin dy fëmijët kanë nisur shërbimet sociale të Bashkisë së Ambelokipit. Pamjet nga brendësia e banesës dyshohet se tregojnë kushte veçanërisht problematike jetese, me mungesa serioze në pastërti dhe higjienë. Sipas informacioneve, madje, njëri prej dy fëmijëve u gjet me ndotje mbi trup.
Dy të miturit vazhdojnë të qëndrojnë në Spitalin Ippokrateio të Selanikut, ku u dërguan për t’iu nënshtruar ekzaminimeve të nevojshme. Derisa të vendoset kuadri i kujdesit të tyre të mëtejshëm, ata mbeten në spital, nën kujdesin e personelit infermieror, psikologëve dhe përkthyesve.
Ndër skenarët që po shqyrtohen janë kthimi i mundshëm i fëmijëve te nëna e tyre, nën mbikëqyrjen e shërbimeve sociale, ose transferimi i tyre në një strukturë të përshtatshme të mbrojtjes së fëmijëve.
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