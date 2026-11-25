Krishtlindjet në Greqi: orari festiv i dyqaneve nis më 10 dhjetor, të hapura tri të diela
Shoqata Tregtare e Athinës propozon që dyqanet të qëndrojnë të hapura të dielave 13, 20 dhe 27 dhjetor; ditët e zakonshme orari 9:00–21:00, të mbyllura më 25 e 26 dhjetor dhe, sipas propozimit, edhe më 2 janar
Nga e enjtja 10 dhjetor hyn në fuqi orari festiv i dyqaneve tregtare në Greqi, me propozim të Shoqatës Tregtare të Athinës që dyqanet të punojnë shumicën e ditëve të zakonshme nga ora 9 e mëngjesit deri në 9 të mbrëmjes dhe të qëndrojnë të hapura edhe tri të diela të dhjetorit, siç njofton gazeta greke Efsyn.
Sipas propozimeve të shoqatës, dyqanet do të mund të funksionojnë të dielave 13, 20 dhe 27 dhjetor. Të dielën 13 dhjetor orari i propozuar është nga ora 11 e paradites deri në 4 të pasdites, ndërsa të dielave 20 dhe 27 dhjetor nga ora 11 deri në 6 të pasdites. Në këto ditë pritet lëvizje e shtuar në treg, nëse kushtet ekonomike e lejojnë dhe nëse janë paguar shpërblimet e festave.
Sa u përket ditëve të zakonshme, nga 10 dhjetori dyqanet do të funksionojnë shumicën e ditëve nga ora 9 e mëngjesit deri në 9 të mbrëmjes. Përjashtim bën e hëna 14 dhjetor, për të cilën propozohet orari 9:00–16:00. Në prag të Krishtlindjeve dhe në prag të Vitit të Ri propozohet që dyqanet të qëndrojnë të hapura nga ora 9 e mëngjesit deri në 6 të pasdites.
Të mbyllura do të mbeten dyqanet ditën e Krishtlindjeve dhe ditën e dytë, 26 dhjetor, siç ndodh çdo vit. Shoqata Tregtare e Athinës propozon gjithashtu që dyqanet të mos hapen as më 2 janar, ditën pas Vitit të Ri.
Jashtë orarit festiv, ekziston edhe propozimi që dyqanet të qëndrojnë të hapura të dielën 29 nëntor, për shkak të Black Friday. Orari festiv është fakultativ dhe i mbetet secilit punëdhënës nëse do ta zbatojë.
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