Putin e cilëson Elon Musk “gjeni të vërtetë”: Jemi në kontakt të ngushtë me të
Presidenti i Rusisë, Vladimir Putin, vlerësoi biznesmenin amerikan Elon Musk, duke e cilësuar atë një “gjeni të vërtetë” dhe duke zbuluar se Rusia mban kontakte me të, ndërsa Moska zhvillon rrjetin e saj të komunikimit satelitor për përdorim ushtarak në luftën kundër Ukrainës.
Duke folur në një samit me udhëheqës afrikanë në Moskë, Putin krahasoi rrjetin Starlink, të krijuar nga kompania SpaceX e Musk, me përpjekjet e Rusisë për të zhvilluar sistemin e vet satelitor, të quajtur Rassvet.
“Elon Musk është një gjeni, një gjeni i vërtetë”, tha Putin, sipas agjencisë ruse të lajmeve TASS. “Sa satelitë të tillë ka ai në orbitë? Më shumë se 5 000, ndërsa ne ende po bëjmë hapat tanë të parë”, shtoi ai.
Numri i satelitëve aktivë të SpaceX vlerësohet të jetë rreth 10 000. Ata ofrojnë shërbime interneti me shpejtësi të lartë përmes rrjetit Starlink.
Putin iu referua gjithashtu kontakteve që pala ruse mban me biznesmenin amerikan, duke theksuar rëndësinë e koordinimit për funksionimin e rrjeteve satelitore.
“Jemi në kontakt të ngushtë me partnerët tanë amerikanë, përfshirë zotin Musk, sepse është shumë e rëndësishme që të mos krijojmë pengesa për njëri-tjetrin në orbitë dhe të ruajmë një nivel të caktuar disipline dhe rregulli”, tha ai.
Një përplasje mes Musk, Shteteve të Bashkuara dhe Ukrainës u shkaktua në fillim të tetorit, kur u vendosën kufizime në funksionimin e Starshield, versionit ushtarak të Starlink.
Kufizimet u zbatuan papritur gjatë një nate në mes të muajit, duke penguar Ukrainën të kryente sulme me dronë me rreze të mesme veprimi dhe duke vështirësuar përdorimin e disa sistemeve të mbrojtjes ajrore kundër mjeteve ajrore pa pilot.
Elon Musk fillimisht mohoi se kishte urdhëruar kufizimin e internetit. Megjithatë, në fund të javës së kaluar, ai deklaroi se kishte mbyllur një boshllëk ligjor që lejonte përdorimin ushtarak të rrjetit Starlink.
Starlink nuk operon në Rusi dhe, në fillim të këtij viti, përdorimi i tij nga forcat ruse në Ukrainë u ndalua.
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