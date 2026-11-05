☀️
Tiranë 9°C · Kthjellët 05 Nëntor 2026
S&P 500 7,379 ▼4.02%
DOW 51,639 ▼3.22%
NASDAQ 24,418 ▼5.12%
NAFTA 90.70 ▲2.93%
ARI 4,116 ▲1.06%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1237 EUR/GBP 0.8341 EUR/CHF 0.9179 EUR/ALL 91.1860 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5878 EUR/TRY 56.2245 EUR/JPY 177.95 EUR/CAD 1.5694 EUR/USD 1.1237 EUR/GBP 0.8341 EUR/CHF 0.9179 EUR/ALL 91.1860 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5878 EUR/TRY 56.2245 EUR/JPY 177.95 EUR/CAD 1.5694
₿ CRYPTO
BTC $76,046 ▼ -5.18% ETH $2,248 ▼ -6.91% XRP $1.2416 ▼ -4.8% SOL $89.7900 ▼ -5.39%
S&P 500 7,379 ▼4.02 % DOW 51,639 ▼3.22 % NASDAQ 24,418 ▼5.12 % NAFTA 90.70 ▲2.93 % ARI 4,116 ▲1.06 % S&P 500 7,379 ▼4.02 % DOW 51,639 ▼3.22 % NASDAQ 24,418 ▼5.12 % NAFTA 90.70 ▲2.93 % ARI 4,116 ▲1.06 %
EUR/USD 1.1237 EUR/GBP 0.8341 EUR/CHF 0.9179 EUR/ALL 91.1860 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5878 EUR/TRY 56.2245 EUR/JPY 177.95 EUR/CAD 1.5694 EUR/USD 1.1237 EUR/GBP 0.8341 EUR/CHF 0.9179 EUR/ALL 91.1860 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5878 EUR/TRY 56.2245 EUR/JPY 177.95 EUR/CAD 1.5694
05 Nën 2026
Breaking
Dhunim e ngacmim, ekstradohet nga Franca në Kosovë i dyshuari Debati për Raportin e KE-së në Kuvend: opozita kritikon ngecjet, Kurti premton plan pune për gjetjet Dow humb 1.600 pikë dhe fshin gjithë fitimin paszgjedhor, Nasdaq bie 5 për qind ndërsa shitja e aksioneve të çipave thellohet Siljanovska-Davkova në Bruksel: Maqedonia mbetet e përkushtuar ndaj rrugës evropiane, pavarësisht bllokadës “E godita me 3 herë me çekiç në kokë, humbi syrin”, gjykata liron burrin që masakroi gruan në Shkodër
Menu
Politika

Qeveria çon në Kuvend projektligjin për ratifikimin e marrëveshjes evropiane për heqjen e vizave për refugjatët

· 1 min lexim
për ratifikimin e marrëveshjes evropiane

Këshilli i Ministrave ka miratuar dhe dërgon për shqyrtim e miratim në Kuvend projektligjin “Për ratifikimin e Marrëveshjes Evropiane për Heqjen e Vizave për Refugjatët”, e lidhur në Strasburg më 20 prill 1959 (ETS 31).

Vendimi i qeverisë është marrë me propozim të ministrit të Punëve të Brendshme, mbështetur në nenet 81 (pika 1) dhe 100 të Kushtetutës, si dhe në nenin 17 të ligjit nr. 43/2016 “Për marrëveshjet ndërkombëtare të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar.

Dokumenti i propozuar nga Ekzekutivi i kalon tashmë për trajtim dhe votim Kuvendit, në mbështetje të neneve 78, 83 dhe 121 (pika 1) të Kushtetutës.

Sipas përmbajtjes së projektligjit neni 1 parashikon ratifikimin e plotë të Marrëveshjes Evropiane (ETS 31) bashkë me tekstin shoqërues dhe neni 2 përcakton se ky ligj do të hyjë në fuqi 15 ditë pas botimit të tij në “Fletoren Zyrtare”, thuhet në vendimin e Këshillit të Ministrave.

Sipas vendimit të qeverisë, ratifikimi i këtij dokumenti ndërkombëtar synon harmonizimin e mëtejshëm të kuadrit ligjor shqiptar me standardet evropiane sa i përket lëvizjes dhe statusit të refugjatëve.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu