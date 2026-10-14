Qeveria e Kosovës themelon grupin punues për mbështetjen e ish-krerëve të UÇK-së në Apel
Qeveria e Kosovës ka formuar një grup punues për hartimin dhe bashkërendimin e strategjisë shtetërore lidhur me procedurat e Apelit në Dhomat e Specializuara në Hagë, në rastin e katër ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK). Kryeministri Albin Kurti ka bërë të ditur se grupi i punës do të udhëhiqet nga zëvendëskryeministri Glauk Konjufca dhe do të përfshijë përfaqësues institucionalë dhe parlamentarë, me synimin e koordinimit të angazhimit juridik dhe institucional gjatë fazës së Apelit.
Kurti e ka cilësuar të padrejtë aktgjykimin e shkallës së parë, duke argumentuar se, sipas tij, ai është i pasaktë si në aspektin juridik, ashtu edhe në atë historik e moral. Ai ka theksuar se institucionet e Kosovës do të angazhohen përmes mekanizmave që kanë në dispozicion për të mbështetur procesin e Apelit.
“Për këtë nevojitet një strategji shtetërore e kombëtare, si dhe një organizim që i tejkalon dallimet partiake”, ka deklaruar Kurti. Sipas kryeministrit, formimi i grupit punues synon të konkretizojë zotimin e Qeverisë për angazhim në mbështetje të procesit të Apelit dhe për mbrojtjen e historisë së luftës së UÇK-së.
“Me këtë vendim po e konkretizojmë zotimin tonë që, me mjetet që i kemi në dispozicion, të angazhohemi për drejtësi dhe për mbrojtjen e historisë së luftës së UÇK-së”, ka thënë ai.
Kreu i Qeverisë ka theksuar se përgatitjet për fazën e Apelit duhet të mbështeten në një analizë të hollësishme të aktgjykimit dhe në një strategji të mirëorganizuar.
Ai ka deklaruar më herët se Qeveria do të vazhdojë të ofrojë mbështetjen që mundësohet nga kompetencat dhe mjetet institucionale, duke nënvizuar rëndësinë e bashkërendimit përtej dallimeve politike. Nisma vjen pas aktgjykimit të shkallës së parë ndaj katër ish-krerëve të UÇK-së, proces që po ndiqet nga afër në Kosovë dhe që pritet të vijojë në fazën e Apelit në Dhomat e Specializuara në Hagë.
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