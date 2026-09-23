Quesadilla meksikane me pulë dhe djathë — receta klasike e kuzhinës meksikane
Tortilja të thekura në tigan me mbushje pule të marinuar me erëza, speca të kuq dhe djathë të shkrirë — mezeja më e dashur e kuzhinës meksikane, gati për vetëm 30 minuta.
Quesadilla është një nga pjatat më ikonike të Meksikës — emri vjen nga “queso” (djathë) dhe në thelb është një tortiljë e mbushur me djathë të shkrirë, që piqet në tigan derisa të bëhet krokante. Versioni me pulë të marinuar me erëza është ndër më të popullarizuarit në botë dhe përgatitet lehtë në shtëpi.
PËRBËRËSIT (për 4 persona / 8 gjysma)
- 500 g fileto pule, e prerë në rripa të hollë
- 8 tortilja mesatare (gruri ose misri)
- 300 g djathë cheddar ose mozzarella, i grirë
- 1 spec i kuq, i prerë në rripa
- 1 qepë e kuqe, e prerë hollë
- 2 thelpinj hudhër, të shtypur
- 1 lugë çaji qimnon (kimion)
- 1 lugë çaji paprika
- 1/2 lugë çaji spec djegës (opsionale)
- lëngu i 1 limoni jeshil (lime)
- 2 lugë gjelle vaj ulliri
- kripë dhe piper i zi sipas shijes
- koriandër i freskët për servirje
- salcë domatesh, guacamole ose kos për shoqërim (opsionale)
HAPAT E PËRGATITJES
- Marino pulën: përziej rripat e pulës me hudhrën, qimnonin, paprikën, specin djegës, lëngun e limonit, 1 lugë vaj ulliri, kripë dhe piper. Lëre të marinohet 15 minuta.
- Në një tigan të madh mbi zjarr mesatar-të lartë, skuq pulën e marinuar për 6–7 minuta derisa të marrë ngjyrë të artë. Hiqe nga tigani.
- Në të njëjtin tigan shto vajin e mbetur dhe kaurdis qepën dhe specin e kuq për 4–5 minuta derisa të zbuten.
- Kthe pulën në tigan, përzieji me perimet dhe lëri edhe 2 minuta. Hiqe nga zjarri.
- Ngroh një tigan të pastër (pa vaj) mbi zjarr mesatar. Vendos një tortiljë, shpërnda mbi gjysmën e saj djathë të grirë, pastaj mbushje pule me perime, pastaj edhe pak djathë sipër.
- Palos tortiljën në gjysmë dhe pjeke 2–3 minuta nga secila anë, derisa të bëhet e artë dhe krokante dhe djathi të shkrihet plotësisht. Përsërit me tortiljat e tjera.
- Preji në trekëndësha dhe shërbeji të nxehta, me koriandër të freskët sipër dhe salcë, guacamole ose kos për shoqërim.
KOHA DHE PORCIONET
Përgatitja: 15 minuta (+15 minuta marinim) | Gatimi: 15 minuta | Gjithsej: rreth 30 minuta | Porcione: 4 persona (8 gjysma quesadilla)
Tema: kuzhina meksikane meze pulë quesadilla
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