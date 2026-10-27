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Ukraina

Raketë ruse godet një depo në Lozova, një 45-vjeçar i vrarë dhe dy të plagosur

Goditja e së shtunës në rajonin e Kharkivit dogji depon tregtare; policia hapi çështje penale për shkelje të ligjeve dhe zakoneve të luftës

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Depoja e shkatërruar në Lozova pas goditjes me raketë. Foto: Policia Kombëtare e Ukrainës

Një raketë ruse goditi të shtunën një depo tregtare në qytetin Lozova të rajonit të Kharkivit, duke vrarë një burrë 45-vjeçar dhe duke plagosur dy të tjerë, njoftoi Kyiv Post, duke iu referuar guvernatorit rajonal Oleh Syniehubov.

Sipas autoriteteve rajonale, 45-vjeçari humbi jetën nga plagët e rënda, ndërsa depoja u përfshi nga flakët pas goditjes. Dy burra, të moshës 26 dhe 43 vjeç, u dërguan në spital me plagë, dhe ndihmë mjekësore iu desh edhe një gruaje 37-vjeçare.

Kryetari i bashkisë së Lozovës, Serhiy Zelenskyi, raportoi dëme të konsiderueshme në rrethin Sadivskyi, ku dy persona të tjerë patën nevojë për ndihmë mjekësore për reagime akute stresi, raporton Ukrainska Pravda. Hetuesit e policisë po mbledhin prova në vendngjarje, në kuadër të një çështjeje penale të hapur sipas nenit 438 të Kodit Penal të Ukrainës, për shkelje të ligjeve dhe zakoneve të luftës.

Sulmi ndaj depos vjen vetëm dy ditë pas goditjes së rëndë në tregun qendror të Lozovës, ku u vranë dy gra dhe u plagosën dhjetëra persona të tjerë.

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