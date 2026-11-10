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Sporti

Raporti i UEFA-s për Fair Play/ Shqipëria, vendi me progresin më të lartë në Europë

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Shqipëria vijon të shënojë progres në futbollin europian, teksa ka arritur një rezultat tepër pozitiv në renditjen përfundimtare të UEFA-s për Fair Play për sezonin 2025/26. Vendi ynë renditet i pari në Europë për përmirësimin e treguesve të Fair Play nga një sezon në tjetrin.

Sipas raportit zyrtar të UEFA-s, Shqipëria ka arritur të kapë shifrën e 7.789 pikë për sezonin 2025/26, duke përmirësuar ndjeshëm rezultatin prej 7.503 pikësh të sezonit të mëparshëm. Diferenca pozitive prej 0.286 pikësh e vendos Shqipërinë në krye të kësaj kategorie, përpara Islandës, që renditet e dyta me një përmirësim prej 0.263 pikësh, dhe Sllovenisë, në vendin e tretë, me 0.250 pikë më shumë se sezoni paraardhës.

Ky rezultat e pozicionon Shqipërinë përpara 50 federatave të tjera europiane të përfshira në renditje. Renditja e UEFA-s bazohet në rezultatet e Fair Play të regjistruara në të gjitha ndeshjet e kompeticioneve europiane, në nivel klubesh dhe kombëtaresh, të zhvilluara nga 1 korriku 2025 deri më 30 qershor 2026. Në vlerësim janë përfshirë federatat që kanë zhvilluar të paktën 50 ndeshje në kompeticionet e UEFA-s.

UEFA ndan vlerësime në tri kategori: Fair Play i përgjithshëm, përmirësimi i rezultatit të Fair Play nga një sezon në tjetrin dhe sjellja e spektatorëve. Në kategorinë e rezultatit të përgjithshëm, vendin e parë e ka siguruar Islanda me 8.533 pikë, ndërsa në kategorinë e sjelljes së spektatorëve është vlerësuar Uellsi me 9.125 pikë.

Përmirësimi i Shqipërisë në këtë renditje përbën një vlerësim pozitiv në nivel europian, duke e vendosur futbollin shqiptar në krye të federatave për progresin e treguar në treguesit e Fair Play gjatë sezonit 2025/26.

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