Provimi i jurisprudencës në shqip, Qeveria e Maqedonisë së Veriut e dërgon çështjen te Komisioni i Venecias
Qeveria vendosi që ligji për provimin e jurisprudencës të mos miratohet në formën e propozuar, por të shkojë për mendim ekspertësh te Komisioni i Venecias, pa afat. Shqiptarët kërkojnë provimin 100% në shqip, ndërsa propozimi parashikon vetëm pjesën me shkrim në shqip dhe atë me gojë në maqedonisht.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut vendosi në mbledhjen e sotme që ligji për provimin e jurisprudencës të mos miratohet në formën e propozuar, por të dërgohet për mendim ekspertësh te Komisioni i Venecias, siç njofton Shqiptarja.com. Për mendimin e Venecias nuk u caktua asnjë afat, çka do të thotë se ligji për momentin nuk do të diskutohet në Kuvend dhe propozimi mbetet i ngrirë.
Në qendër të debatit është gjuha në të cilën do të zhvillohet provimi. Shqiptarët kërkojnë që provimi i jurisprudencës të jetë 100% në gjuhën shqipe, ndërsa propozimi aktual parashikon vetëm pjesën me shkrim në shqip dhe pjesën me gojë në maqedonisht. Pikërisht ky dallim është një nga arsyet kryesore të pakënaqësisë që ka shoqëruar propozimin.
Ministri i Drejtësisë, Igor Filkov, tha në konferencë për shtyp se propozimi është në përputhje me Kushtetutën dhe me praktikën e Venecias, dhe se qëllimi është që ligji të jetë në përputhje me të drejtat e njeriut, i qartë dhe i zbatueshëm.
Vendimi u prit mirë nga partitë shqiptare, veçanërisht nga VLEN, e cila e cilësoi si fitore. Sipas VLEN, nuk do të ketë provim të jurisprudencës në gjuhën maqedonase pa marrë më parë mendimin e Komisionit të Venecias, dhe qeveria miratoi kërkesën e VLEN për ndalimin e procesit deri atëherë.
Modeli i propozuar u kundërshtua edhe nga studentët e Fakultetit Juridik, të cilët argumentuan se ai nuk do të ishte i plotë dhe i drejtë për të gjithë kandidatët. Ish-ministri i Drejtësisë Krenar Lloga e cilësoi modelin “të papranueshëm” dhe diskriminues në bazë të gjuhës, për TV21, ndërsa BDI ftoi Ministrinë e Drejtësisë dhe Qeverinë të tërheqin urgjentisht propozimin, duke e quajtur haptazi diskriminues ndaj shqiptarëve.
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