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Politika

Reforma Territoriale hyn në fazën e dytë, opozita bojkoton komisionin, Mazniku: ftesa jonë mbetet e hapur

Komisioni i Posaçëm Parlamentar nisi punën për fazën e dytë të Reformës Territoriale, ndërsa opozita njoftoi bojkotin. Kryetari Arbjan Mazniku ftoi opozitën të paraqesë anëtarët e saj në seancë.

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Të hënën, më 9 nëntor 2026, u konstituua dhe nisi punën Komisioni i Posaçëm Parlamentar për fazën e dytë të Reformës Administrativo-Territoriale, siç njofton Shqiptarja.com. Në krye të komisionit u rizgjodh sërish deputeti socialist Arbjan Mazniku, i cili do të drejtojë punimet e kësaj faze të rëndësishme të reformës.

Në mbledhjen e parë, Mazniku shpalli konstituimin e komisionit dhe theksoi se synimi është një proces i hapur dhe gjithëpërfshirës. Ai ftoi opozitën të paraqesë anëtarët e saj në seancën e Kuvendit dhe t’i bashkohet punës së komisionit, duke nënvizuar se kontributi i të gjitha palëve është i domosdoshëm për suksesin e reformës.

Sipas Maznikut, detyra e komisionit është kritike, pasi i jep përmbajtje fazës së parë të reformës, e cila do të mbetej e paplotë pa elementët e tjerë që pritet të shqyrtohen në këtë fazë të dytë.

Ndërkohë, opozita njoftoi se nuk do të marrë pjesë në punimet e komisionit, duke e bojkotuar atë. Pavarësisht këtij qëndrimi, Mazniku theksoi se ftesa për opozitën mbetet e hapur.

Nga mazhoranca, anëtarë të komisionit janë emëruar Blendi Klosi, Briseida Çakërri, Besa Spaho, Ermal Pacaj, Onid Bejleri, Aulona Bylykbashi, Klevis Jahaj dhe Ermal Elezi.

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