Ardian mbledh 1 miliard euro për platformën e investimeve në prodhuesit e gjysmëpërçuesve
Platforma Ardian Semiconductor do të investojë në kompani në rritje në Evropë, Amerikën e Veriut dhe Azi, ndërsa kërkesa për çipa nga inteligjenca artificiale po riformëson tregun global.
Menaxheri francez i investimeve Ardian ka mbledhur 1 miliard euro, rreth 1.12 miliardë dollarë, për platformën e tij të re private equity Ardian Semiconductor, siç njofton Reuters, duke vënë bast se kërkesa e nxitur nga inteligjenca artificiale do të vazhdojë të riformësojë tregun global të çipave.
Shuma përfshin afro 700 milionë euro angazhime fondi, krahas bashkë-investimeve, dhe platforma do të investojë në kompani në të gjithë zinxhirin e prodhimit të gjysmëpërçuesve — nga projektimi dhe pajisjet, te materialet dhe prodhimi — në Evropë, Amerikën e Veriut dhe Azi.
Interesi i investitorëve ka qenë i gjerë gjeografikisht: investitorët nga Lindja e Mesme dhe Afrika e Veriut dhanë 41 për qind të kapitalit, ndërsa ata francezë 24 për qind, një shenjë se kapitali ndërkombëtar po kërkon ekspozim ndaj teknologjisë që qëndron pas bumit të inteligjencës artificiale.
Të dhënat e tregut e shpjegojnë entuziazmin: shitjet globale të çipave kaluan 1 trilion dollarë në tetë muajt e parë të vitit, sipas shoqatës së industrisë SIA — një prag që nuk pritej të arrihej para vitit 2030. Tregu parashikohet të arrijë rreth 1.6 trilion dollarë në vitin 2026 dhe 2.5 trilionë dollarë deri në vitin 2030, ndërsa çipat mbeten qendrorë për përparimin e inteligjencës artificiale dhe qeveritë po mbështesin kompanitë vendase për të siguruar teknologji sovrane.
Fondi ka investuar tashmë në katër kompani: VSORA dhe Synergie CAD e Ion Beam Services në Francë, si dhe centrotherm në Gjermani, duke ndërtuar një portofol fillestar në zemër të industrisë evropiane të gjysmëpërçuesve.
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