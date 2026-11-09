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Kronika

Rëndohen pozitat penale të ish-kreut të SHISH! Hyseni nën hetim edhe për korrupsion e pastrim parash

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Prokuroria e Posaçme ka vënë në hetim ish drejtoreshën e SHISH, Vlora Hysenin, edhe për akzuat e korrupsionit dhe pastrimit të parave.

Akuzat e reja ish zyrtares i janë shtuar pas vendosjes në masën e sigurisë “Arrest në shtëpi” dhe janë bërë të njohura në Gjykatën e Posaçme të Apelit.

Akuzat e reja lidhen me disa transferta në vlerë disa milionë lekë që SPAK ka konstatuar përmes kompanive të lidhura me Ergys Agasin dhe vëllain e Hysenit.

Provat për këto transaksione janë gjetur fillimisht në disa prova materiale të sekuestruara në zyrën e biznesmenit Ergys Agasi.

Ky i fundit në qeli, në hetim nga SPAK si drejtues i një grupi kriminal që paracaktonte tenderat në institucionin e AKSHI-t.

/tvklan.al

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