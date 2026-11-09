Raporti i KE-së, Bardhi letër Peleshit: është dobësuar kontrolli i Kuvendit mbi qeverinë
Kreu i grupit parlamentar të PD-së, Gazment Bardhi, i kërkoi kryetarit të Kuvendit Niko Peleshi të reflektojë mbi gjetjet e Komisionit Europian, duke përmendur 6 komisione hetimore dhe 11 interpelanca të refuzuara.
Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazment Bardhi, i ka dërguar një letër kryetarit të Kuvendit, Niko Peleshi, në të cilën i kërkon të reflektojë mbi gjetjet e Komisionit Europian për punën e Parlamentit, siç njofton Shqiptarja.com. Bardhi i kërkon Peleshit ta trajtojë raportin si një dokument pune dhe të zbatojë rekomandimet e tij.
Sipas Bardhit, raporti konfirmon se kontrolli parlamentar mbi qeverinë është dobësuar dhe roli i opozitës është kufizuar. Si shembuj, ai përmend 6 kërkesa për komisione hetimore të refuzuara nga shumica në këtë legjislaturë, 11 kërkesa të refuzuara për interpelancë me kryeministrin Edi Rama, si dhe 4 projektligje të opozitës që presin që prej qershorit.
Në letër ngrihet edhe vota e shumicës kundër kërkesës së SPAK-ut për heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut, si dhe moszbatimi i vendimeve të Gjykatës Kushtetuese, përfshirë çështjen e mandatit të Olta Xhaçkës dhe atë të pagave të magjistratëve.
Bardhi paralajmëron se kjo situatë vë në diskutim vetë kuptimin e pranisë së vazhdueshme të opozitës në Parlament. Ai rendit 7 kërkesa, mes tyre garantimi i kontrollit parlamentar, transparenca, zbatimi në kohë i vendimeve të Gjykatës Kushtetuese dhe shqyrtimi në kohë i nismave të opozitës.
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