Bankat dhe investitorët bëhen të kujdesshëm ndaj borxhit të inteligjencës artificiale pas shitjes në treg
Huadhënësit po shtojnë kontrollin mbi marrëveshjet e borxhit për qendrat e të dhënave dhe çipat, të tronditur nga rënia e tregut dhe pasiguria për ritmin e ndërtimit të infrastrukturës së AI-së.
Bankat dhe investitorët e kreditit po bëhen gjithnjë e më të kujdesshëm ndaj marrëveshjeve të borxhit të lidhura me inteligjencën artificiale, duke shtuar kontrollin dhe duke hezituar të rrisin ekspozimin e tyre, siç raporton Reuters. Sipas disa burimeve bankare dhe të kreditit, disa banka që vetëm pak javë më parë rendnin për të financuar marrëveshje të tilla tani thonë se do të hezitonin edhe kur ato kanë garanci nga kompanitë më të mëdha të teknologjisë — një kthesë e qartë pas shitjes së fundit në treg.
Shitja e fundit fshiu rreth 2.5 trilionë dollarë vlerë nga Nasdaq 100 të enjten dhe e çoi indeksin në korrigjim, duke tronditur besimin e huadhënësve se bumi i AI-së do të vazhdonte pa ndërprerje. Ankthin e shtojnë edhe rezultatet e zgjedhjeve afatmesme në Shtetet e Bashkuara, të cilat kanë ngritur pritshmëri për mbikëqyrje më të madhe të qendrave të të dhënave dhe të mënyrës se si ato ndërtohen e financohen.
Pavarësisht kujdesit në rritje, nevoja për financim mbetet e madhe. Goldman Sachs Research parashikon që emetimi global i borxhit të hyperscaler-ëve — kompanive më të mëdha të cloud-it — të arrijë 420 miliardë dollarë në vitin 2027, mbi 60 për qind më shumë se vlerësimi prej 250 miliardë dollarësh për vitin 2026. Kjo do të thotë se bankat po përballen me një dilemë: nga njëra anë, kërkesa për kapital për qendrat e të dhënave dhe çipat po rritet me shpejtësi, nga ana tjetër, rreziku i mbingarkesës me borxh po bëhet gjithnjë e më i dukshëm.
Shenjat e tensionit po shfaqen edhe në çmimet e tregut. Spread-i i borxhit 10-vjeçar të hyperscaler-ëve është zgjeruar rreth 50 pikë bazë këtë vit, kundrejt rreth 20 pikëve për kompanitë industriale me cilësi të lartë, sipas analistit të Bank of America, Yuri Seliger. Ndërkohë, obligacionet e Meta-s dhe të SpaceX-it tregtohen nën vlerën nominale, një tregues se investitorët po kërkojnë kompensim më të lartë për rrezikun. Te JPMorgan Chase, kreditë e mbështetura nga prona të tjera që prodhojnë të ardhura, ku përfshihen qendrat e të dhënave, arritën në 29 miliardë dollarë në fund të tremujorit të tretë — 12 për qind e kredive për pasuri tregtare, nga 8 për qind tre vjet më parë.
Tërheqja është më e theksuar te huamarrësit më të rrezikshëm, si kompanitë neocloud dhe operatorët e pavarur të qendrave të të dhënave. Oracle dhe CoreWeave mund të preken nga vonesat në financim, ndërsa aksionet e CoreWeave kanë rënë 35 për qind këtë vit. Nebius hoqi dorë muajin e kaluar nga një emetim obligacionesh me rendiment të lartë që po e shqyrtonte që në shtator, ndërsa në tetor siguroi një linjë kredie të siguruar prej 3.5 miliardë dollarësh nga Citigroup — një shembull se si edhe kompanitë që gjejnë financim alternativ po rishikojnë kushtet e tregut.
Anthropic dhe Google refuzuan të komentojnë, ndërsa huadhënësit pritet të vazhdojnë të shqyrtojnë me kujdes çdo marrëveshje të re. Nëse ritmi i ndërtimit të infrastrukturës së AI-së ngadalësohet ose kostot e financimit vazhdojnë të rriten, kujdesi i bankave mund të bëhet pengesa e radhës për zgjerimin e qendrave të të dhënave — pikërisht në momentin kur industria ka më shumë nevojë për kapital.
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