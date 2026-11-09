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Politika

Mediu në GJKKO: Nuk shpenzuam asnjë qindarkë për Partizanin. E kishim mendjen tek NATO

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asnjë qindarkë për

Ish-ministri i Mbrojtjes, Fatmir Mediu, dëshmoi të hënën në Gjykatën e Posaçme në procesin ndaj ish-kryeministrit Sali Berisha dhe të bashkëpandehurve të dosjes “Partizani”.

Mediu tha se Sport Klub Partizani nuk kishte qenë pjesë e interesit të tij si ministër i Mbrojtjes.

“Ministri është autoritet politik, nuk do çdo varësi. Ne ishim të angazhuar maksimalisht për anëtarësimin e Shqipërisë në NATO. Ministria e Mbrojtjes nuk ka shpenzuar asnjë qindarkë për Sport Klub Partizanin”.

Sipas dëshmitarit, vendimi për privatizimin ishte iniciuar dhe vendosur nga qeveria e mëparshme.

“Fillimi i procesit të privatizimit u bë me kërkesë të Ministrisë së Ekonomisë të qeverisë së PS”, tha Mediu.

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