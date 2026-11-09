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Politika

Berisha sulmon Ramën për “Albanian File”: 523 projekte në shkelje të ligjit, Shqipëria në kthetrat e karteleve të dro

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Shqipëria në kthetrat e karteleve

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka bërë akuza të forta ndaj kryeministrit Edi Rama lidhur me dosjen e njohur si “Albanian File”, të cilën e cilësoi si një nga dosjet më kriminale në historinë e Evropës.

Sipas tij, kryeministri Edi Rama e ka trajtuar territorin e vendit si pronë personale, duke shkelur Kushtetutën, ligjet e pronësisë dhe legjislacionin urbanistik.

“‘Albanian File’ është një nga dosjet më kriminale në tërë historinë e Evropës. Është dosja që dëshmon se zonat më të bukura turistike, panoramike, piktoreske, peizazhet më magjike të vendit në bregdet, në kodrat, malet, luginat, majat e këtij vendi i janë shitur drogës, drogës dhe vetëm drogës”, u shpreh Berisha.

Ai e cilësoi dosjen edhe si “Shqipëria në kthetrat e karteleve të drogës”, ndërsa propozoi disa emërtime të tjera, mes tyre “Libri i Kuq i Padrinos” dhe “Shqipëria në kthetrat e karteleve dhe mafies më të rrezikshme të Evropës dhe botës”.

Berisha deklaroi se dosja përmbledh 523 projekte, për të cilat, sipas tij, nuk është respektuar asnjë kusht ligjor, qoftë në aspektin e pronësisë, mjedisit apo urbanistikës.

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