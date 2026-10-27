Regjisori i ‘Godzilla Minus One’ cakton kastin e filmit të tij të parë në anglisht: Sam Nivola dhe Nico Parker në ‘Grandgear’, Paul Giamatti në bisedime
Takashi Yamazaki do të nisë xhirimet në vitin 2027 për filmin origjinal 'Grandgear' me producent J.J. Abrams; Sony Pictures e ka caktuar premierën për më 18 shkurt 2028, ndërsa subjekti mbahet ende sekret.
Regjisori japonez Takashi Yamazaki, i cili fitoi Oscar-in për efektet vizuale me “Godzilla Minus One”, ka caktuar aktorët kryesorë të filmit të tij të parë në gjuhën angleze, “Grandgear”. Siç njofton ComingSoon, duke cituar raportimin ekskluziv të Deadline, rolet kryesore do t’i luajnë Sam Nivola dhe Nico Parker, ndërsa Paul Giamatti është në bisedime për t’iu bashkuar projektit.
Sipas të njëjtit raportim, Giamatti ishte zgjedhja e dëshiruar e kineastëve për rolin e tij, ndërsa kërkimi për dy rolet kryesore ishte shumë më i gjatë: Yamazaki i vuri kandidatët përpara provave të rrepta të kimisë në ekran, përpara se t’i besonte pjesët Nivola-s dhe Parker-it. Subjekti i filmit mbahet ende sekret.
Nivola mori vlerësime kritike për rolin në sezonin e fundit të “The White Lotus” dhe do të shfaqet së shpejti në serialin “Phony” të Hulu-s përkrah Connie Britton; në kinema ai njihet për “White Noise” dhe “Maestro”. Parker fitoi çmimin Breakthrough Performance në Festivalin e Sundance për “Suncoast” dhe u nominua për BAFTA për rolin në “The Last of Us”, ndërsa luan rolin kryesor femëror në versionin live-action të “How to Train Your Dragon”.
Yamazaki do ta drejtojë filmin nga një skenar origjinal i shkruar prej tij, me J.J. Abrams si producent përmes Bad Robot, së bashku me Glen Zipper, dhe xhirimet pritet të nisin në vitin 2027. Siç njofton JoBlo, pamjet testuese të shfaqura në CinemaCon në fillim të këtij viti tregonin një robot gjigant që luftonte me një kaiju, ndërsa Sony Pictures e ka caktuar datën e daljes në kinema për më 18 shkurt 2028.
Njoftimi vjen ndërsa vazhdimi “Godzilla Minus Zero” sapo ka pasur premierën në Festivalin e Filmit në Nju Jork: filmi mbërrin në ekranet IMAX më 3 nëntor dhe hapet gjerësisht më 6 nëntor. Yamazaki shkroi, drejtoi dhe mbikëqyri efektet vizuale të “Godzilla Minus One”, duke u bërë regjisori i parë që nga Stanley Kubrick që fiton Oscar-in për efektet më të mira vizuale.
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