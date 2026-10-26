Nayanthara i bashkohet kastit të “Dharman”: ribashkim me Rajinikanth pas pesë vjetësh
Aktorja u njoftua të dielën si shtesa më e re e dramës aksion të Ashwath Marimuthu, prodhuar nga Kamal Haasan. Tre turne xhirimesh janë mbyllur tashmë dhe dyshja kthehet bashkë në ekran për herë të parë që nga "Annaatthe" e vitit 2021.
Kasti i “Dharman”, filmi i ri me protagonist Rajinikanth, është pasuruar me një emër të madh. Siç njofton Cinema Express, të dielën u njoftua zyrtarisht se Nayanthara i bashkohet filmit, duke u ribashkuar me superyllin tamil pas pesë vjetësh.
Filmi prodhohet nga Kamal Haasan nën siglën Raaj Kamal Films International, së bashku me R Mahendran, ndërsa producentët e shoqëruan njoftimin me një poster siluetë ku aktorja shfaqet përballë Rajinikanth. Në regji është Ashwath Marimuthu, i konfirmuar që në qershor, kur filmi u njoftua për herë të parë.
Xhirimet kanë avancuar ndërkohë: tre turne janë mbyllur tashmë. Detajet e plota të subjektit nuk janë zbuluar ende, por “Dharman” është paralajmëruar si një dramë aksion ku Rajinikanth interpreton një mjek.
Nayanthara dhe Rajinikanth kanë luajtur bashkë në “Chandramukhi” (2005), “Kuselan” (2008), “Darbar” (2020) dhe “Annaatthe” (2021), ndërsa aktorja kishte edhe një paraqitje cameo në këngën “Balleilakka” të filmit “Sivaji” (2007). Në kast bëjnë pjesë edhe Simran, Yogi Babu dhe Raashi Khanna.
Muzikën e firmos Anirudh, në filmin e tij të shtatë me Rajinikanth në rol kryesor, ndërsa skuadra teknike përfshin drejtorin e fotografisë Niketh Bommi, montazhierin Pradeep E Ragav, skenografin MR Karthik Rajkumar dhe koreografët e skenave aksion Anbariv. Ndërkohë, Nayanthara do të shihet së shpejti edhe në “Mookuthi Amman 2” të Sundar C, që del më 6 nëntor, në festën e Deepavali.
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