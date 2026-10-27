«Klara and the Sun» debuton me vetëm 725 mijë dollarë: fundjava më e dobët në karrierën e Jenna Ortega-s dhe Taika Waititi-t
Filmi fantastiko-shkencor i Sony Pictures me Jenna Ortega dhe Amy Adams u rendit i 14-ti në box office-in amerikan, me mesataren më të ulët për sallë për një film të gjerë të aktores dhe një pikë të re të ulët për regjisorin fitues të Oscar-it.
Ylli i «Wednesday» dhe «Beetlejuice Beetlejuice» nuk e ka kthyer popullaritetin në shitje biletash. Siç njofton MovieWeb, filmi distopik fantastiko-shkencor «Klara and the Sun», me regji të fituesit të Oscar-it Taika Waititi, ka pasur një fundjavë hapjeje rekord — por në kuptimin negativ.
Filmi mbërriti në kinema më 23 tetor, pas një fushate të qetë promovimi dhe pritjeje të pafavorshme nga kritika. Sony Pictures e ngushtoi shpërndarjen në më pak se 1.000 salla. Sipas Box Office Mojo, të cituar nga MovieWeb, filmi mblodhi rreth 725 mijë dollarë në 880 salla amerikane dhe kanadeze, duke u renditur i 14-ti, me një mesatare prej vetëm 823 dollarësh për sallë — kundrejt një buxheti të raportuar prej 20 milionë dollarësh. Kjo është mesatarja më e ulët e hapjes për një film të gjerë me Jenna Ortega-n në rol kryesor dhe një pikë e re e ulët edhe për Waititi-n.
Në film, Ortega luan Klara-n, një “Artificial Friend” që beson se Dielli është një figurë hyjnore që mund të sjellë mirësi në botë; pasi blihet, ajo krijon një lidhje të ngushtë me Josie-n, një adoleshente të sëmurë me familje të ndërlikuar. Amy Adams është gjithashtu në kast.
Pritja e kritikës e ka rënduar më tej tablonë: në Rotten Tomatoes filmi qëndron në vetëm 24%, me recenzentë që kritikojnë trajtimin më komik që Waititi u ka bërë temave më të thella të romanit burimor.
Kontrasti me sukseset e mëparshme të Ortega-s është i fortë: «Beetlejuice Beetlejuice» debutoi me më shumë se 110 milionë dollarë në Amerikë në vitin 2024, ndërsa para daljes Boxoffice Pro parashikonte për «Klara and the Sun» një hapje vendase midis 6 dhe 10 milionë dollarësh — një interval që filmi e humbi me diferencë të madhe.
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