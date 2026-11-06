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06 Nën 2026
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Sporti

Renditja e UEFA-s/ Anglia para të gjithëve, më pas Portugalia e Belgjika! Italia larg vendit të 2-të

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Italia mban vendin e 8-të aktualisht dhe për një skuadër të 5-të në Champions League sezonin e ardhshëm i duhet një mrekulli.

Pas dy fitoreve dhe dy humbjeve në xhiron e 4-t të Champions League, e enjtja nuk dhuroi ndonjë gëzim të veçantë për Italinë në kompeticionet europiane. Juventusi fitoi në Holandë, por Milani u mund në shtëpi nga Ferencvarosh dhe Atalanta nuk shkoi më shumë se barazimi kundër Kairat.

Renditjen e UEFA-s e kryeson Anglia, e ndjekur nga Portugalia, Belgjika dhe Gjermania. Italia pozicionohet në vend të 8-të dhe diferenca me vendin e 2-të, që ashtu si i pari përfaqësohet me 5 skuadra në Champions League 2027/2028, mbetet e madhe.

Anglia është përpara të gjitha kampionateve, me 9 skuadra në kompeticionet europiane dhe 9166 pikë aktualisht. Portugalia ka 8900 pikë, Belgjika 8400 pikë, Gjermania 8285 pikë. Më pas renditen Turqia, Spanja, Holanda, Italia e 8-ta me 7500 pikë e me radhë Norvegjia, Franca e Greqia.

Klasifikimi i përditësuar i UEFA-s

Anglia 9166 pikë (9/9)

Portugalia 8900 (5/5)

Belgjika 8400 (5/5)

Gjermania 8285 (7/7)

Turqia 7900 (4/5)

Spanja 7875 (8/8)

Holanda 7666 (6/6)

Italia 7500 (7/7)

Norvegjia 7400 (4/5)

Franca 7214 (7/7)

Greqia 7200 (4/5)

Danimarka 6500 (4/4)

Austria 6200 (3/5)

Azerbajxhani 5625 (1/4)

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