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Greqia

Sulm me bombola gazi në hyrjen e një pallati në Ampelokipoi të Athinës, vetëm dëme materiale

Mekanizmi i improvizuar me dy bombola gazi shpërtheu rreth orës 03:10 të mëngjesit të së premtes në rrugën Giannouli Aitolou, pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Atikës. Zjarri i vogël u shua nga një banor dhe nuk pati asnjë të lënduar.

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Pak pas orës 03:00 të mëngjesit të së premtes, më 6 nëntor, persona të panjohur vendosën një mekanizëm të improvizuar shpërthyes në hyrjen e një pallati në Ampelokipoi të Athinës, në rrugën Giannouli Aitolou, pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Atikës (GADA), siç njofton ERT. Shërbimi i Veprimit të Menjëhershëm u njoftua rreth orës 03:10 për shpërthimin, sipas raportimeve të mëngjesit të së premtes.

Mekanizmi, i përbërë nga dy bombola gazi, shpërtheu duke shkaktuar dëme të kufizuara materiale, raporton Newsit. U dëmtua fasada e ndërtesës dhe xhamat e hyrjes — një xham u thye, ndërsa pjesa e hyrjes u nxi nga zjarri që pasoi shpërthimin.

Pas shpërthimit shpërtheu një zjarr i vogël, të cilin e shoi një banor i pallatit, pa u dashur ndërhyrja e Zjarrfikëses, siç njoftojnë mediat greke. Fatmirësisht, nuk u raportua asnjë i lënduar dhe dëmet mbetën vetëm materiale.

Banorë të zonës i thanë Skai-t se ngjarja dukej e rastësishme, pasi nuk dihet kush banon në atë pallat dhe objektivi i sulmit mbetet i panjohur. Hetimin paraprak e ka marrë përsipër Policia e Sigurisë (Asfaleia), e cila po punon për të sqaruar rrethanat e ngjarjes dhe për të identifikuar autorët.

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