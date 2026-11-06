AGJENDA NDËRKOMBËTARE 06.11.2026
MONTEVIDEO (Uruguaj) – Papa Leone XIV viziton Uruguajin.
ZELANDA E RE – Zgjedhje parlamentare.
SAN FRANCISCO (Shtetet e Bashkuara) – Mikrofon i fshehur në OpenAI: I dyshuari saudit bën një paraqitje tjetër në gjykatë.
ATLANTA (Shtetet e Bashkuara) – Dy panda gjigante të dërguara nga Kina shfaqen në Kopshtin Zoologjik të Atlantës.
BRUKSEL (Belgjikë) – Afati i fundit për vendet e BE-së për të nominuar një kandidat për të pasuar Christine Lagarde si drejtuese e Bankës Qendrore Evropiane.
EVROPË – Tubime në të gjithë Evropën për një moratorium mbi qendrat e reja të të dhënave.
BRUKSEL (Belgjikë) – Kryeministri Bart De Wever pritet nga mbreti Philippe pas ofertës së tij për të dhënë dorëheqjen për shkak të bllokimit të buxhetit.
GRENOBLE (Francë) – Seminar franko-italian kushtuar luftimit të krimit të organizuar në Itali.
DOHA (Katar) – Kampionati Botëror MotoGP.
SAO PAULO (Brazil) – Kampionati Botëror i Formula 1 – Çmimi i Madh i Brazilit./ a.jor.
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