SHBA – Trump: Preferojmë marrëveshjen, por mund të detyrohemi të shkatërrojmë pjesën tjetër të Iranit
UASHINGTON, 6 nëntor /ATSH – ANSA/ – Presidenti amerikan, Donald Trump, ka përsëritur se së shpejti do të marrë një vendim lidhur me situatën në Iran, duke lënë të hapur mundësinë e vijimit të negociatave ose të një ndërhyrjeje të mëtejshme ushtarake.
“Duam të shkojmë më tej dhe të mjaftohemi me certifikimin e marrëveshjes, gjë që do të nënkuptonte se diçka e tillë nuk do të ndodhte më kurrë? Apo të shkatërrojmë pjesën tjetër të vendit? Do të preferoja të mos e bëja këtë, nëse është e mundur”, deklaroi Trump.
Ai shtoi se mund të detyrohet të ndërmarrë një hap të tillë, duke paralajmëruar se vendimi do të bëhet i ditur së shpejti.
“Por ndoshta do të detyrohem. Do ta mësoni shumë shpejt”, përfundoi presidenti amerikan.
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