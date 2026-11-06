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SHBA – Trump: Preferojmë marrëveshjen, por mund të detyrohemi të shkatërrojmë pjesën tjetër të Iranit

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të shkatërrojmë pjesën tjetër të

UASHINGTON, 6 nëntor /ATSH – ANSA/ – Presidenti amerikan, Donald Trump, ka përsëritur se së shpejti do të marrë një vendim lidhur me situatën në Iran, duke lënë të hapur mundësinë e vijimit të negociatave ose të një ndërhyrjeje të mëtejshme ushtarake.

“Duam të shkojmë më tej dhe të mjaftohemi me certifikimin e marrëveshjes, gjë që do të nënkuptonte se diçka e tillë nuk do të ndodhte më kurrë? Apo të shkatërrojmë pjesën tjetër të vendit? Do të preferoja të mos e bëja këtë, nëse është e mundur”, deklaroi Trump.

Ai shtoi se mund të detyrohet të ndërmarrë një hap të tillë, duke paralajmëruar se vendimi do të bëhet i ditur së shpejti.

“Por ndoshta do të detyrohem. Do ta mësoni shumë shpejt”, përfundoi presidenti amerikan.

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